Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello: è morto il padre Paolo Luzzi Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per motivi personali: lo ha comunicato il reality pochi minuti fa con una nota ufficiale. Con un tweet lo staff della concorrente ha aggiunto: "Stanotte è venuto a mancare l'architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice".

A cura di Gaia Martino

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per motivi personali. Il reality ha comunicato la notizia con una nota diffusa attraverso i canali social. Pochi minuti fa sul profilo Twitter della concorrente è stata annunciata la scomparsa di suo padre, Paolo Luzzi. Lo scorso dicembre Beatrice Luzzi aveva già lasciato la casa a seguito di problemi di salute del suo papà.

Beatrice Luzzi lascia il GF per lutto: è morto il padre

Con un tweet condiviso sul profilo X di Beatrice Luzzi dal suo staff, è stato reso pubblico il motivo per il quale la concorrente ha dovuto abbandonare il reality di Alfonso Signorini: "Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari".

Ieri sera aveva detto: "Lascio il GF a febbraio"

Lo scorso 22 dicembre Beatrice Luzzi aveva già abbandonato la casa momentaneamente a causa dei problemi di salute del suo papà. L'architetto Paolo Luzzi, 86 anni, si era sottoposto ad un delicato intervento, poi riuscito, aveva spiegato lo staff della concorrente anche in quella occasione. Per questo l'attrice aveva fatto rientro e si è goduta il Capodanno con i suoi inquilini. Nonostante il rientro, però, ieri sera aveva palesato davanti alle telecamere, rivolgendosi al figlio, la sua intenzione di lasciare il programma a febbraio, un mese prima del termine. Sono stati mesi altalenanti per Beatrice Luzzi che dopo il flirt con Giuseppe Garibaldi e gli scontri con i suoi inquilini, ha iniziato a nutrire dubbi e preoccupazioni per lo stato d'animo dei figli. In più occasioni aveva confessato di essere arrivata quasi al limite: "Qui così non posso restare. Per varie ragioni. Ovviamente mi mancano i miei figli. E sono sicura che abbiano bisogno di me anche se non lo ammettono", alcune delle sue recenti parole.