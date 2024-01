Beatrice Luzzi ha svelato quando lascerà il Grande Fratello Beatrice Luzzi ha rivelato quando lascerà la casa del Grande Fratello. Salutando suo figlio Elia, rivolta alle telecamere lo ha tranquillizzato dicendogli che non abbandonerà il reality così tardi come pensa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

In questa edizione del Grande Fratello la concorrente più amata dal pubblico è senza dubbio Beatrice Luzzi. L'attrice è riuscita a creare dinamiche sin dall'inizio del programma, intessendo legami diversi con i vari inquilini, con i quali non sono mancate litigate e battibecchi. La sua presenza nella casa più spiata d'Italia, quindi, è vitale per il pubblico che segue lo show, ma a quanto pare la gieffina avrebbe intenzione di lasciare la trasmissione prima del previsto e lo ha inaspettatamente comunicato.

La rivelazione di Beatrice Luzzi

Già durante la sua momentanea uscita dalla casa a inizio dicembre, a causa dei problemi di salute di suo padre, Beatrice Luzzi ha fatto sentire la sua mancanza: il pubblico la reclamava e anche all'interno della casa la sua assenza, in fin dei conti, è pesata non poco ai gieffini. In più occasioni è capitato che l'attrice si lamentasse del fatto che non fosse mai stato comunicato in maniera effettiva, il termine del programma che, presumibilmente, dovrebbe chiudersi tra marzo e aprile. Nella serata di ieri, mentre era intenta a salutare suo figlio minore, Elia, rivolgendosi alle telecamere, tra un bacio e l'altro ha dichiarato: "No Eli, non usciamo ad aprile. Dove sei amore? No cucciolo sappi che mamma tua esce di qui a febbraio".

Le preoccupazioni di Beatrice per i figli

Non è chiaro, quindi, se si tratta di una notizia che riguarda tutti i gieffini e, quindi, la chiusura dello show di Canale 5 è stata anticipata, con la chiusura a febbraio, oppure si tratta di una scelta che riguarda l'attrice di Vivere, ormai stanca di continuare il gioco. Non sarebbe da escludere come ipotesi, dal momento che proprio il mese scorso, parlando con Vittorio Menozzi si è mostrata preoccupata per lo stato d'animo dei suoi figli e ha poi ammesso di non avere più le forze necessarie per andare avanti:

Qui così non posso restare. Per varie ragioni. Ovviamente mi mancano i miei figli. E sono sicura che abbiano bisogno di me anche se non lo ammettono. Mi incoraggiano e dicono che vogliono che resti qui dentro, ma io sento che questa non è la verità. Mi spaventa soprattutto il piccolo, perché come è normale che sia ha bisogno di me adesso. Sento che sono arrivata e non ce la faccio più.