Morto il padre di Beatrice Luzzi, l’indifferenza dei concorrenti del GF: “Cantiamo tanti auguri a te” Al Grande Fratello regna l’indifferenza per la tragedia che ha colpito Beatrice Luzzi. A tavola, i concorrenti hanno intonato “Tanti auguri a te” per fare gli auguri alla madre di Greta Rossetti. L’unico a opporsi è stato Marco Maddaloni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La tragedia che ha colpito Beatrice Luzzi sembra non avere scalfito gran parte dei suoi compagni di avventura. Nella casa del Grande Fratello, nelle ore immediatamente successive alla notizia della morte del padre dell'attrice, diversi gieffini hanno continuato a urlare e cantare come se nulla fosse accaduto. Lo stesso Alfonso Signorini, conduttore del reality, ha espresso la sua incredulità su Instagram. Tra le scene inopportune viste in diretta, anche la scelta di gran parte dei gieffini di cantare a squarciagola "Tanti auguri a te". L'unico a disapprovare è stato Marco Maddaloni.

Morto il padre di Beatrice Luzzi, nella casa del GF si continua a urlare e cantare

Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello dopo la morte del padre Paolo. La notizia, tuttavia, non ha minimamente influito sull'umore dei concorrenti del reality. Mentre erano a tavola, Rosy Chin ha proposto: "Facciamo gli auguri a Marcella (la madre di Greta Rossetti, ndr), dai cantiamo Tanti auguri". E, così, tutti insieme hanno cantato la classica canzoncina per augurare buon compleanno. Inizialmente nessuno ha sollevato obiezioni su quanto fosse inopportuno scatenarsi nei canti, mentre una loro compagna di avventura stava vivendo un momento di profondo dolore. Fiordaliso, poi, ha proposto di ricantare la canzone per un suo conoscente. Marco Maddaloni, a questo punto, è intervenuto: "Secondo me potevamo evitare. Non cantiamo ragazzi dai". Le sue parole, tuttavia, sono cadute nel vuoto ed è ripartito il coro festoso dei concorrenti, con tanto di applauso.

La delusione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini si è unito ai tanti telespettatori sbigottiti dalla totale mancanza di solidarietà da parte dei concorrenti del Grande Fratello nei confronti di Beatrice Luzzi. Al netto delle dinamiche del gioco, infatti, alcuni temi come la morte dovrebbero riportare i gieffini alla realtà e spingerli a mettere da parte strategie e rancori. Il conduttore, su Instagram, si è detto senza parole: "La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole".