Urla e canti al GF dopo la morte del padre di Beatrice Luzzi, Signorini: "Senza parole, zero empatia" Alfonso Signorini è rimasto allibito nell'assistere alla reazione priva di empatia e umana vicinanza di alcuni concorrenti del Grande Fratello dopo avere appreso della morte del padre di Beatrice Luzzi.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello dopo avere appreso la notizia della morte del padre Paolo. La reazione di alcuni concorrenti, tuttavia, ha dimostrato una totale mancanza di empatia che non è passata inosservata. In queste ore, stanno piovendo critiche sulla casa. Al coro di quanti sono rimasti basiti dai comportamenti inopportuni visti in diretta, si è aggiunto anche il conduttore Alfonso Signorini.

Schiamazzi e canti, poca solidarietà per Beatrice Luzzi dopo la morte del padre

Nella casa del Grande Fratello, solo alcuni concorrenti hanno dimostrato di avere compreso la gravità di quanto accaduto a Beatrice Luzzi. Vittorio Menozzi, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello e Greta Rossetti sono tra i gieffini che più sono apparsi scossi dopo avere appreso la notizia della morte del padre dell'attrice. Al contrario, Letizia Petris ha commentato che "non si può fermare un programma televisivo" per questo. Altri concorrenti, poi, si sono messi a cantare a squarciagola la canzone dei Negramaro Mentre tutto scorre. Rosanna Fratello e Monia La Ferrera, sentendo quel baccano, si sono guardate incredule. Poi, hanno chiesto ai loro compagni di avventura di abbassare la voce, commentando: "Non è giusto".

La reazione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è rimasto spiazzato dal comportamento inopportuno dei concorrenti del reality. Il conduttore del Grande Fratello è intervenuto e su Instagram ha espresso il suo disappunto, criticando pubblicamente parte del cast:

La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole.

La morte del padre di Beatrice Luzzi: il messaggio per lei dieci giorni fa

Il 24 dicembre, Beatrice Luzzi aveva ricevuto un simpatico videomessaggio da parte del padre: "Questi scemi che vedete qui riuniti sono un pezzo di famiglia Cisilin e un pezzo di famiglia Luzzi. Siamo qui riuniti per darvi il buon Natale, però non siamo tutti, siamo pochi, una minoranza e sembriamo degli scemi. Nonostante tutto, tanti auguri a tutti quelli che vedono questo video. A quelli che stanno nella casa? Quelli lì del Grande Fratello? Di quelli non me ne frega niente". Il 22 dicembre, Beatrice Luzzi era uscita temporaneamente dalla casa per raggiungere il padre, che doveva sottoporsi a un delicato intervento. In queste ore, il tragico epilogo.