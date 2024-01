Il GF in silenzio dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, Letizia: “Non si può fermare un programma tv” I concorrenti del Grande Fratello commentano la sospensione delle attività dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa. “Non si può fermare un programma televisivo”, è stato il commento di Letizia Petris. Solo adesso, però, i concorrenti avrebbero scoperto il motivo dell’uscita della coinquilina dalla Casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella Casa del Grande Fratello ogni attività ludica è stata sospesa dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, in segno di rispetto nei confronti del lutto subito dall’attrice che poche ore fa ha perso il papà. A commentare la mancanza di attività alle quali dedicarsi sono state Fiordaliso, Anita Olivieri e Letizia Petris che, in bagno intente a truccarsi, si sono chieste se la produzione avrebbe dato loro qualcosa da fare nell’arco della giornata. “Secondo me non facciamo niente neanche oggi. Con questa storia qua saranno bloccati”, è stato il commento di Fiordaliso. “Eh lo so zia, però…”, si sente dire da Anita fuori campo, un commento che ha palesato l’insofferenza legata al fatto di non avere nulla da fare. “Non è colpa di nessuno”, ha aggiunto ancora Fiordaliso alla quale Letizia ha risposto: “Sì, ma non si può fermare un programma televisivo”. Su quel commento la regia ha deciso di staccare e passare a un’altra inquadratura ma gli utenti avevano già registrato il video, poi circolato sui social.

I concorrenti del GF hanno scoperto solo adesso la ragione dell’uscita di Beatrice Luzzi

Va detto però che l’apparente insensibilità dimostrata da Letizia Petris e Anita Olivieri potrebbe nascere dal fatto che i concorrenti del GF hanno scoperto solo negli ultimi minuti – e quindi dopo la conversazione in bagno – le ragioni dell’uscita di Beatrice dalla Casa. A dimostrarlo è quanto sta accadendo in giardino proprio negli ultimi minuti con Vittorio Menozzi che si è sciolto in lacrime dopo avere scoperto che l’amica aveva dovuto abbandonare la Casa a causa della morte del padre.

L’uscita di Beatrice Luzzi dal GF è definitiva?

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa potrebbe non essere ancora definitiva. L’attrice ha abbandonato comprensibilmente il gioco per essere vicina ai suoi cari durante questo momento di lutto ma sarà solo lei a decidere, nel corso delle prossime ore, se rientrare nella Casa oppure abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad augurarsi che rientri sono i fan che l’hanno sostenuta fino a oggi, permettendole di vincere televoto dopo televoto con percentuali di gran lunga superiori rispetto a quelle ottenute dei suoi coinquilini.