Beatrice Luzzi rientra come concorrente al Grande Fratello dopo la morte del padre Beatrice Luzzi torna nella casa del Grande Fratello nella puntata di questa sera, lunedì 8 gennaio 2024, come concorrente. Dopo l'assenza a seguito la morte del padre, fonti vicine a Fanpage fanno sapere che l'attrice è pronta a rientrare in gioco.

A cura di Gaia Martino

Beatrice Luzzi nella puntata del Grande Fratello in programma per questa sera di lunedì 8 gennaio 2024 rientrerà come concorrente. Fonti vicine a Fanpage rivelano che l'attrice, a seguito la morte del padre, è pronta a rientrare in gioco. Aveva lasciato la casa di Cinecittà lo scorso 3 gennaio: dopo cinque giorni di assenza raggiungerà nuovamente gli inquilini con cui stava condividendo l'esperienza nel reality.

Beatrice Luzzi rientra al GF dopo cinque giorni di assenza

A seguito la morte del padre, Beatrice Luzzi lo scorso 3 gennaio 2024 è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Il televoto, per questo motivo, nell'ultima settimana era stato annullato: in nomination, insieme all'attrice, c'erano Federico, Monia e Rosanna. Secondo quanto apprese Fanpage.it, l'uscita dell'attrice non appariva come definitiva: questa mattina fonti vicine a Fanpage rivelano che nella puntata in programma per questa sera di lunedì 8 gennaio 2024 la concorrente, tra le protagoniste dell'edizione, farà rientro nella casa di Cinecittà.

Il comportamento dei concorrenti dopo il lutto della collega

Dopo il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi, alcuni concorrenti del GF hanno adottato comportamenti ritenuti da altri del cast irrispettosi e scorretti. Dopo i siparietti di Giuseppe Garibaldi e le frasi fuori luogo di Letizia Petris e Anita Olivieri, è intervenuto sulla vicenda anche Alfonso Signorini che sui social ha reso pubblico il suo sdegno. "La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole" ha scritto su Instagram quattro giorni fa. Non è escluso che questa sera il conduttore del programma torni sui fatti per punire chi non ha rispettato il dolore per il lutto della loro collega.