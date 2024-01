GF, Giuseppe Garibaldi dà spettacolo dopo l’uscita di Beatrice Luzzi per la morte del padre A poche ore dall’uscita di Beatrice Luzzi dal GF per la morte di suo padre, nella Casa ci sono due reazioni contrapposte. Giuseppe Garibaldi è il più criticato dato che in un momento così difficile, per una persona alla quale era stato legato, non si è risparmiato e ha continuato a fare il pagliaccio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello da poche ore per un evento doloroso: la morte di suo padre. Intanto i gieffini hanno adottato atteggiamenti che sono stati già aspramente criticati da Alfonso Signorini, tra gli inquilini spicca Giuseppe Garibaldi che come se niente fosse accaduto ride e scherza, fingendo anche di baciare un manichino, sebbene lui con l'attrice avesse avuto un rapporto decisamente più intimo.

I fan di Beatrice contro Garibaldi

I sostenitori di Beatrice Luzzi alle prime immagini di Giuseppe Garibaldi intento a ballare, cimentandosi in siparietti comici, si sono immediatamente scagliati contro di lui, accusandolo di essere stato apatico per giorni e di essersi poi svegliato d'un tratto, proprio nel momento più sbagliato quando colei che è stata la sua compagna, seppur per breve tempo, si trova a vivere una situazione difficile e dolorosa. Su X girano, infatti, dei video in cui il trentenne si diverte a ballare al centro della casa, prendendo tra le braccia un manichino e inscenando anche un bacio appassionato, il tutto mentre ad osservarlo c'erano Anita Olivieri e Massimiliano Varrese che, allo spettacolo, non sono riusciti a trattenersi dal ridere. D'altronde c'è anche chi, come Letizia Petris, ha esordito dicendo "non si può fermare un programma tv" attirandosi anche lei non poche critiche sui social.

I commenti degli altri concorrenti

Non sono mancati commenti anche all'interno della Casa in merito a questo comportamento. La storia tra Beatrice e Giuseppe è stata più volte al centro di vari racconti e il fatto che il ragazzo non abbia mostrato la sua vicinanza alla gieffina, anche solo limitando la sua esuberanza, è sembrato fuori luogo anche a chi nella Casa è entrato da poco tempo. Sergio, infatti, parlando con Fiordaliso ha espresso le sue perplessità in merito: "Tra poco vado a letto, sono abituato ad una solidarietà sportiva sai, quando succede. Nel momento in cui lo abbiamo detto e si sapeva, ci vorrebbe più rispetto".

Il dolore di Vittorio Menozzi

Tra gli inquilini c'è chi, invece, avrebbe voluto stare accanto a Beatrice Luzzi in un momento così complicato, come Vittorio Menozzi. Il 23enne che con l'attrice ha stretto un legame di estrema complicità in questi mesi, si sente impotente di fronte alla possibilità di non poter esprimere il suo supporto all'amica e supportarlo c'è Fiordaliso che asciugandogli le lacrime gli dice: "Davanti ad un dolore così grande non c'è niente che tu possa fare, lo sa che le vogliamo bene, che ci manca e speriamo che torni presto".