La vita privata di Angela Lansbury, il primo matrimonio finì quando scoprì che suo marito era gay La vita privata di Angela Lansbury, la straordinaria Jessica Fletcher de La signora in giallo. Il suo primo matrimonio con Richard Cromwell durò solo 9 mesi. Terminò quando la diva scoprì l’omosessualità del marito.

A cura di Stefania Rocco

Angela Lansbury con il secondo marito, Peter Shaw

Alla straordinaria carriera di Angela Lansbury si affianca una vita privata vissuta senza eccessivo clamore. Morta a pochi giorni dal suo 97esimo compleanno, l’attrice è stata innamorata dello stesso uomo, Peter Shaw, per 53 anni. Prima di quel matrimonio, però, Lansbury sposò ad appena 19 anni il 34enne Richard Cromwell. Quel legame nato sull’onda di una forte passione terminò ad appena 9 mesi dal sì, quando l’attrice scoprì l’omosessualità del marito.

Il matrimonio finito con Richard Cromwell

Angela Lansbury aveva appena 19 anni quando sposò Richard Cromwell, il primo marito più grande di 15 anni. Quel legame cominciato nel 1945 terminò dopo appena 9 mesi. Fu la stessa attrice, in un’intervista a Closer, a raccontare il motivo del divorzio. Lansbury scoprì solo dopo le nozze l’omosessualità del marito: “Ero così innamorata di Richard Cromwell quando l'ho sposato. Non avevo idea che fosse gay. Non a vevo esperienza dal punto di vista sessuale”. Nel 2017, invece, aveva reso noti i seitmneti che l’avevano spinta s sposarlo sebbene fosse giovanissima: “Non avevo idea di sposare un uomo gay. L’ho trovato un individuo così attraente, una persona molto affascinante. Conosceva tutti, era un amico di Joan Crawford, queste persone da cui ero affascinata da giovane attrice. E voleva sposarsi, era affascinato da me, ma solo per quello che aveva visto sullo schermo, davvero”. Quella scoperta li indusse a lasciarsi ma non ad allontanarsi definitivamente. Rimasero in buoni rapporti, come lei stessa raccontò, fino al 1960, quando l’uomo morì ad appena 50 anni:

Non mi ha ferito o danneggiato in alcun modo, perché ha mantenuto un’amicizia con me e il mio futuro marito. Ma è stato uno shock per me quando è finito, non ero preparato per questo. Semplicemente non poteva continuare. È stato solo un terribile errore che ho commesso da giovanissima. Ma non me ne pento, e mi dispiace per la tristezza che gli ha causato lungo la strada quando si rese conto di non poter adempiere alla sua funzione.

Il matrimonio con Peter Shaw durato fino alla morte nel 2003

Le nozze con Peter Shaw

Dopo quella prima esperienza fallimentare, Lansbury ritrovò l’amore accanto al suo secondo marito, Peter Shaw, anche lui attore. Si innamorarono nel 1949, circa 3 anni dopo il divorzio dell’attrice da Cromwell. Fu un amore importante, il più importante nella vita dell’attrice tanto da tirare 53 anni. Quella storia d’amore terminò solo nel 2003, alla morte di Shaw, all’epoca 84enne. Da quel legame nacquero due figli, Anthony e Deidre. Con il matrimonio, Lansbury guadagnò un figliastro, nato da una precedente relazione del marito. “Non so come abbiamo fatto ad avere un matrimonio così lungo”, dichiarò la diva, “ma so che eravamo devoti l’uno all’altra”.