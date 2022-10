Eva Grimaldi: “Quando il mio ex marito mi accarezzava pensavo a Imma” Eva Grimaldi e Imma Battaglia, oggi felicemente sposate, hanno raccontato a Il Corriere della Sera la loro storia d’amore, dal primo incontro al Gay Village nel 2008 al corteggiamento, fino al matrimonio nel 2019.

A cura di Elisabetta Murina

Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno raccontato la loro storia d'amore in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, dalla prima volta che si sono incontrate fino al matrimonio, passando per il primo bacio alle tematiche legate all'omosessualità.

Il primo incontro tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Il primo incontro tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia risale al 2008 al Gay Village. "Ero con il mio ex marito. Ci indicano Imma di spalle con la sua fidanzata di allora", ha raccontato l'attrice che all'epoca era sposata con Fabrizio Ambroso, "Tutti a dire: “Che bella la fidanzata di Imma Battaglia”. Poi lei si è girata e l’ho vista la prima volta. E ho replicato: “Sarà tanto bella, ma avete visto il viso di Imma?”. Quando siamo tornati a Verona, ricordo che alla prima carezza del mio ex, per tre secondi ho pensato a Imma".

Due anni dopo, quando il matrimonio con l'imprenditore veronese è finito, Eva Grimaldi è tornata a Roma e ha chiesto a un amico di portarla di nuovo al Gay Village perché "mi voglio sfogare con Imma Battaglia". L'attivista LGBTQ era fidanzata e molto fedele alla compagna.

Eva Grimaldi ha corteggiato Imma Battaglia

"Io ero impegnata e sono fedele. Ma il suo dolore mi aveva turbata. E poi aveva un modo molto divertente di corteggiarmi, sembrava una adolescente. Tipo che se le dicevo che amavo il tennis, lei si comprava gonnellina e scarpette", ha raccontato Imma Battaglia, spiegando come è nato l'amore con Eva Grimaldi, che oggi è felicemente sua moglie. É stata l'attrice a corteggiarla e fare il primo passo perché era rimasta fulminata da lei: "Mi era entrata nel cuore come un proiettile". Un mese dopo il primo bacio. "Glielo ho chiesto io", confessa Eva Grimaldi. Nel 2010 sono diventate una coppia e nove anni dopo si sono unite civilmente in matrimonio. Imma Battaglia è sempre impegnata nelle battaglie del movimento LGBT in Italia, mentre Eva continua la sua avventura in diversi programmi tv.