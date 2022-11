Eva Grimaldi: “Amavo Roberto Benigni, finì quando Nicoletta Braschi mi rispose al telefono” Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Eva Grimaldi racconta la storia d’amore che avrebbe vissuto con Roberto Benigni all’epoca in cui era già legato a Nicoletta Braschi: “Non fu una sola notte”.

A cura di Stefania Rocco

Nella puntata di Belve in onda martedì 8 novembre in seconda serata su Rai2, Francesca Fagnani ospiterà Alessandra Celentano e Eva Grimaldi. Nella sua intervista, la showgirl ha accettato di tornare a parlare del rapporto con l’attore e regista Roberto Benigni con il quale visse una storia d’amore della quale non ha quasi mai pubblicamente parlato. Nell’anteprima diffusa da Rai2, Fagnani chiede conto a Grimaldi di quella storia d’amore: “Lei ha avuto anche una storia d’amore con Roberto Benigni, ha detto: la nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: non chiamare mai più. Strano, che si aspettava un invito a pranzo?”. “Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata” si è difesa l’attrice. Benigni è sposato con Nicoletta Braschi dal 1991.

Eva Grimaldi: “Con Benigni non fu una sola notte”

Ma di fronte alla ritrosia di Grimaldi, Fagnani ha insistito ed è tornata alla carica: “Si era innamorata?”. “Sì, molto”, ha risposto l’attrice, “Benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente”. “E lui di lei?”, ha chiesto la giornalista. “Penso di sì”. E sulla durata di questa relazione, ha specificato: “Non è durata una notte”.

Eva Grimaldi e il problema delle dipendenze

Quando Fagnani ha chiesto conto a Grimaldi delle sue dipendenze, l’attrice ha risposto: “Dall’alcol, aprivo il frigo e bevevo al mattino, superalcolici, chi mi vedeva senz’altro avrà pensato ‘La Grimaldi sta proprio fuori’. La cocaina? sono due vizi molto simili…non ero tossicodipendente comunque…”. Poi però ha aggiunto: “Uscivo solo se c’era droga”.