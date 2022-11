Alessandra Celentano non fa sesso da 13 anni: “Sono di gusti molto difficili” n un’anteprima dell’intervista di questa sera a Belve, Alessandra Celentano conferma il gossip sulla sua castità.

In un'anteprima dell'intervista di questa sera a Belve, Alessandra Celentano, nota al grande pubblico per essere la temuta e severissima insegnante di Amici, si racconta a Francesca Fagnani e lancia lo scoop: "Questo che ti sto dicendo è un vero gossip, eh". Alessandra Celentano ha confermato di essere casta da tempo: "Non guardo quelli più giovani di me, non guardo quelli più vecchi e quelli della mia età, li vedo passatelli, capisci che per me è difficile". L'anteprima è stata pubblicata su RaiPlay.

Le parole di Alessandra Celentano

"Un gossip su di lei è quello sulla sua presunta castità", chiede Francesca Fagnani e Alessandra Celentano conferma: "Non guardo quelli più giovani di me, non guardo quelli più vecchi e quelli della mia età, li vedo passatelli, capisci che per me è difficile, purtroppo è vero. Non ho mai avuto più nessuno da tredici anni ed è un vero gossip, è forte perché non lo sa nessuno". "Vedrà adesso quante proposte", scherza Francesca Fagnani. Alessandra Celentano ha pubblicato sui social una foto insieme a Francesca Fagnani per annunciare l'intervista: "Tra Belve ci si intende".

Belve passa da tre a due puntate settimanali

Il grande successo di "Belve" vede comunque il passaggio da tre a due puntate settimanali: salta infatti la messa in onda del giovedì. Come anticipato da Fanpage.it, i motivi sarebbero legati al fatto che il programma di Ilaria D'Amico, ovvero "Che succede di nuovo?", pare non riesca ad ottenere quella percentuale di ascolti tale da trainare il programma di Francesca Fagnani che, spesso inizia dopo la mezzanotte, sebbene da palinsesto l'orario indicato sia alle 23:45. Una problematica riscontrata proprio il giovedì. Ad ogni modo, la decisione non sarebbe ancora stata presa in maniera definitiva e, qualora si trovasse una soluzione, la Fagnani potrebbe tornare in onda al giovedì.