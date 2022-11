Belve passa da tre a due puntate, salta la messa in onda del giovedì “Belve” questa settimana andrà in onda due volte e non tre, come previsto da palinsesto. Lo show di Francesca Fagnani, quindi, rinuncia alla puntata del giovedì.

A cura di Ilaria Costabile

Le Belve sono tornate e dopo la prima settimana foriera di ascolti, con le interviste graffianti di Francesca Fagnani, c'è però un cambio di programma. Come anticipato da Davide Maggio, lo show della seconda serata di Rai2 diminuisce il numero di puntate settimanali, passato da tre a due. I giorni destinati alla messa in onda, quindi, saranno il martedì e il mercoledì, salterà sin da questa settimana, la puntata del giovedì.

La scelta di cancellare il giovedì

La motivazione di questa scelta risiederebbe nel fatto che il programma di Ilaria D'Amico, ovvero "Che succede di nuovo?", pare non riesca ad ottenere quella percentuale di ascolti tale da trainare il programma di Francesca Fagnani che, spesso inizia dopo la mezzanotte, sebbene da palinsesto l'orario indicato sia alle 23:45. Una problematica, quest'ultima, riscontrata proprio il giovedì e che quindi rende più difficoltosa la messa in onda. Sembrerebbe, al momento, una decisione non definitiva, ma potrebbe diventarlo se non si troverà il modo di far iniziare Belve all'orario prestabilito, consentendo così anche un buon riscontro da parte del traino che viene dal programma precedente, sebbene in alcuni casi si sia rivelato poco soddisfacente.

Gli ospiti di questa settimana

Una stagione ricca di ospiti pronti a regalare al pubblico racconti inediti sulla propria vita, risvolti inaspettati, con domande ficcanti e pungenti che mettono alla prova al ferinità degli intervistati. Protagoniste di questa seconda ondata di chiacchierate saranno quattro donne di carattere: martedì, dopo la messa in onda de Il Collegio, quindi alle 23:40 ci sarà spazio per ascoltare Alessandra Celentano, le cui interviste sono più che rare, a cui seguirà l'incontro con Eva Grimaldi. Mercoledì, invece, per il secondo appuntamento, a partire dalle 23:05, quindi decisamente prima in fatto di orario, ci saranno Alessandro Di Battista e Vera Gemma.