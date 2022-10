Sophia Loren fa gli auguri a Roberto Benigni 70enne: “Hai arricchito la mia vita con la tua arte” Roberto Benigni oggi compie 70 anni, la sua collega e amica Sophia Loren in un’intervista al Corriere gli ha fatto gli auguri di buon compleanno: “Buon compleanno, Roberto, a nome di tutte le vite, come la mia, che arricchisci attraverso la tua arte”.

A cura di Gaia Martino

Oggi Roberto Benigni compie 70 anni, l'attore comico e regista, monologhista teatrale, è uno dei personaggi pubblici più conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo. Tra i numerosi riconoscimenti conquistati sarebbe impossibile dimenticare l'Oscar al miglior attore conseguito nel '99 per l'interpretazione nel film, da lui stesso diretto, La vita è bella. Fu Sophia Loren ad aprire la busta, sventolandola, prima di annunciare a gran voce: "Roberto!!!". Una serata leggendaria che l'attrice italiana ricorda perfettamente ancora oggi: "Non dimenticherò mai la sua mitica reazione quando esclamai il suo nome" ha detto al Corriere, prima di fargli gli auguri di compleanno pubblicamente.

Sophia Loren ricorda l'Oscar '99 a Roberto Benigni

Sophia Loren ricorda alla perfezione il momento in cui annunciò il nome di Benigni come vincitore dell'Oscar nel '99, per La vita è bella.

Non dimenticherò mai la sua mitica reazione quando esclamai il suo nome. Cominciò a saltare su e giù dai sedili dell’Auditorium con l’innocenza, la spontaneità e il dinamismo che sono i tratti distintivi dei suoi film.

La corsa sui sedili del teatro di Hollywood fu comica, "scavalcò in piedi le file che lo separavano da me, e mi corse incontro. Si sbracciava, ci abbracciammo per non so quanto tempo. Spielberg lo aiutò perché stava precipitando sulle teste delle star tutte agghindate e ingioiellate". La celebre attrice ha ricordato anche il discorso di Roberto Benigni, "pieno di brio e cultura, diceva che tutto è legato all'amore": ha ammesso di essere ancora stupita e affascinata per le parole ascoltate.

Ringraziò i genitori per avergli dato il dono più grande, la povertà, e poi la dedica a sua moglie, Nicoletta Braschi. Un pensiero andò a chi aveva perso la vita perché potessimo dire che la vita è bella. Poi ci fu il suo videomessaggio al tributo che Hollywood organizzò nel 2011 per me.

Sophia Loren nutre una profonda stima nel suo amico e collega, al Corriere ha raccontato delle sue sensazioni al primo incontro: "Quando l’ho incontrato la prima volta sono stata subito toccata e ispirata dalla sua abilità artistica e creativa, è proprio un giocoliere della fantasia, ma anche dalla sua profonda umanità. Come dice lui, la vita è bella anche nei momenti peggiori".

Gli auguri di compleanno per Benigni

In occasione del 70esimo compleanno, Sophia Loren ha infine concluso la sua intervista facendogli gli auguri. Il bellissimo messaggio per il suo collega e amico: