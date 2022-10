Alessandra Mussolini non imiterà Sophia Loren: “Mi sono tolta la parrucca, c’era un accordo” Alessandra Mussolini è intervenuta su Instagram e ha confermato di essersi rifiutata di imitare Sophia Loren a Tale e Quale Show. Ecco le sue motivazioni.

A cura di Daniela Seclì

Colpo di scena a Tale e Quale Show. Alessandra Mussolini si è rifiutata di imitare la zia Sophia Loren. La notizia serpeggiava già da alcune ore ed era stata diffusa da DavideMaggio.it e dall'agente della concorrente del programma di Carlo Conti. In queste ore è intervenuta la diretta interessata, che ha confermato l'accaduto.

Alessandra Mussolini si rifiuta di imitare Sophia Loren: arriva la conferma

La notizia diffusa in questi giorni, circa il rifiuto di Alessandra Mussolini di imitare la zia Sophia Loren, è stata confermata dalla concorrente. In un breve video pubblicato su Instagram (vedi in alto, ndr), ha anche spiegato perché in passato – nel salottino di Barbara D'Urso – si era calata nei panni della zia, mentre ora non se l'è sentita di farlo:

Allora la situazione è questa, non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia, ma non per una questione…per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre.

Cosa è successo a Tale e Quale Show

Alessandra Mussolini, dunque, ha comunicato la sua decisione alla produzione, si è tolta la parrucca e si è rifiutata di portare a termine l'esibizione: "Quindi loro adesso lo hanno capito che io non intendo farlo. Mi sono tolta tutto. Oggi è lunedì, abbiamo fatto le prove, loro avevano già la parrucca e tutto, hanno fatto finta di mettermela in testa e io me la sono messa e ma la sono tolta. Manco l’abbiamo tagliata e quindi è così”. Non resta che attendere la puntata di Tale e Quale Show di venerdì 28 ottobre per scoprire tutti i dettagli della vicenda, ma a giudicare dalle parole di Alessandra Mussolini, la concorrente si sarebbe rifiutata di interpretare la diva del cinema italiano perché avrebbe vissuto la trasformazione prevista dal programma quasi come una mancanza di rispetto.