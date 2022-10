Alessandra Mussolini salta le prove di Tale e Quale Show: “Non interpreterà Sophia Loren” Alessandra Mussolini non interpreterà sua zia, Sophia Loren, nella prossima puntata di Tale e Quale Show, come comunicato dal suo agente Nando Moscariello su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show potrebbero esserci dei cambi di programma inaspettati, come fa presumere il messaggio diffuso da Nando Moscarelli, agente di Alessandra Mussolini. La concorrente, infatti, non vorrebbe più interpretare sua zia, Sophia Loren, personaggio che le è stato assegnato nella scorsa puntata dello show di Rai1.

La decisione di Alessandra Mussolini

"Questa settimana è a rischio a Tale e Quale la performance della mia assistita Alessandra Mussolini, nei panni di Sophia Loren" si legge sulla pagina Instagram del manager, condivisa anche dalla diretta interessata. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, infatti, pare che l'ex parlamentare abbia fatto saltare le prove in sala trucco, allontanandosi prima ancora di poter iniziare la seduta e andando via dagli studi. Non è chiaro il motivo per cui non voglia interpretare la performance, dal momento che già in passato le era capitato di rendendo omaggio alla grande attrice, riproponendo l'iconica scena di Pane, amore e fantasia in cui ballava con Vittorio De Sica sulle note di Mambo Italiano, durante un'ospitata da Barbara D'Urso.

Il percorso a Tale e Quale Show

Da parte della diretta interessata, quindi, non sono emerse ulteriori dichiarazioni, e sembrerebbe che già sul finire della scorsa puntata non fosse particolarmente contenta di dover ricoprire quel ruolo. D'altronde, anche a Ballando con le stelle, aveva riproposto un ricordo dei film con protagonista l'iconica Sophia Loren. Finora il percorso a Tale e Quale Show le sta dando non poche soddisfazioni, con delle interpretazioni che hanno soddisfatto sia il pubblico che la giuria. Tra le sue imitazioni più riuscite, quella di Milva, ma Alessandra Mussolini non ha mai nascosto di affrontare questa esperienza con goliardia e la voglia di divertirsi, e non solo di primeggiare.