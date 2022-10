La chiamata di Roberto Benigni ai suoi compaesani per gli auguri dei 70 anni, le parole del sindaco Roberto Benigni ha voluto ringraziare personalmente gli abitanti del suo paese natale, Castiglion Fiorentino, per gli auguri ricevuti nel giorno del suo 70esimo compleanno. Il regista ha chiamato il sindaco, Mario Agnelli, come raccontato dal primo cittadino sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Roberto Benigni ha compiuto 70 anni lo scorso 27 ottobre e in tanti hanno voluto rendere omaggio al grande attore e regista toscano. Tra coloro che hanno voluto rivolgergli i loro più sentiti auguri ci sono anche i suoi compaesani, gli abitanti di Castiglion Fiorentino, che hanno scritto un bel messaggio all'artista che, quindi, ha voluto ringraziare personalmente per l'affetto a lui dimostrato, chiamando il sindaco del paesino, Mario Agnelli, come lui stesso racconta sui social.

L'emozione del sindaco Mario Agnelli

Un post scritto per rendere note le parole con cui Roberto Benigni ha voluto ringraziare la popolazione di Castiglion Fiorentino per il pensiero a lui rivolto nel giorno del suo 70esimo compleanno: "Ho il dovere, ma anche il piacere, di riportare per il mio tramite il ringraziamento di Roberto Benigni a tutti i cittadini castiglionesi" scrive su Facebook, condividendo il momento in cui ha ricevuto la telefonata del regista:

Tra l'incredulità e lo stupore, nella giornata di ieri, ho ricevuto la telefonata di Roberto Benigni che aveva appreso degli auguri che gli avevo rivolto via social giovedì scorso con il mio invito aperto a ritornare nella città dove è nato. Non mi era mai capitato di parlarci al telefono e devo dire che aver sentito con le mie orecchie le belle parole che ha pronunciato su Castiglion Fiorentino, mi hanno rincuorato molto, poiché adoro sentirne parlare bene da chiunque lo visita, figurarsi da chi ci è nato e si è poi trasferito.

Agnelli, che aveva manifestato in passato il dispiacere da parte dei castiglionesi per la mancata presenza di Benigni, si è dovuto ricredere come ha affermato nel commentare lo scambio avuto con l'attore: