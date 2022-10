Quando Angela Lansbury fu nominata “Dama” dalla Regina Elisabetta nel 2014 Angela Lansbury fu nominata ufficialmente Dame Commander del Regno Unito durante una cerimonia ufficiale alla presenza della Regina Elisabetta.

Nel 2014 Angela Lansbury fu nominata ufficialmente Dame Commander del Regno Unito durante una cerimonia ufficiale alla presenza della Regina Elisabetta, presso il castello di Windsor. Il titolo è l'equivalente del cavalierato maschile. All'epoca, l'attrice aveva 88 anni e si disse "estremamente onorata" per aver ricevuto il titolo. Prima di lei, attrici come Maggie Smith, Judi Dench e Penelope Keith avevano ricevuto il titolo di Dama.

In quell'occasione, l'attrice era tornata da poco a calcare le scene con uno spettacolo teatrale, "Blith Spirit" di Noel Coward, a 40 anni di distanza dalla sua ultima performance. Aveva dichiarato: “Incontrare la regina in circostanze come questa è un evento raro e piacevole”.

Il ricordo di Angela Lansbury nell'ultima intervista

Il New York Times ha pubblicato l'ultima intervista di Angela Lansbury, in accordo con l'attrice che aveva espresso il desiderio che venisse pubblicata giusto dopo la sua morte. Tra i contenuti:

Ero troppo brava come attrice. Ero principalmente un'attrice e non un bel viso. Attraverso la mia recitazione spero che le persone possano uscire dalla propria vita ed essere trasportate in altre aree della vita che altrimenti non avrebbero mai avuto.

E sul personaggio di Jessica Fletcher: "Lei è più vicina al tipo di donna che avrei potuto essere, se non fossi stata un'attrice". Un personaggio che l'attrice ha interpretato per 12 anni e che diventò parte integrante della sua vita: "Lei si accorgeva delle cose, aveva la capacità di cogliere piccoli particolari che le permettevano di risolvere un crimine". Tra le altre cose, Angela Lansbury si era fermamente opposta alla svolta narrativa che avrebbe portato il personaggio di Jessica Fletcher ad innamorarsi: "L'amore avrebbe distrutto tutta la magia di Jessica".