La signora in giallo, dove vedere in streaming tutti gli episodi della serie con Angela Lansbury Angela Lansbury è stata protagonista di una delle saghe più note della tv, ovvero “La Signora in giallo”, per chi volesse vedere tutti gli episodi ecco dove trovarli.

A cura di Ilaria Costabile

"La Signora in giallo" è senza dubbio uno dei titoli indimenticabili della tv, di cui più di una generazione custodisce almeno un ricordo. Per omaggiare Angela Lansbury, storica protagonista di una delle dramedy più viste di sempre, scomparsa a 96 anni nella giornata di mercoledì 11 ottobre, ritornano tutti gli episodi della saga. Ecco, quindi, per alimentare l'effetto nostalgia dove vederli dal primo all'ultimo. Nel ruolo di Jessica Fletcher, l'attrice aveva conquistato ben 4 Golden Globe, ma nonostante le 12 candidature agli Emmy, non ne vinse nemmeno uno.

Dove vedere tutti gli episodi de "La signora in giallo"

Per chi volesse iniziare una vera e propria maratona, immergendosi nel mondo della scrittrice di gialli più famosa del piccolo schermo, potrà sedersi comodamente sul divano e sintonizzarsi su Sky Investigation, ovvero il canale 114 di Sky, a partire dalla serata di mercoledì 12 ottobre, quando alle 21:15 saranno trasmessi tutti gli episodi della prima stagione, che proseguiranno fino a notte fonda. A seguire, sul canale 115, da domenica 16 ottobre si aprirà un nuovo canale, ovvero Sky Investigation Maratone, dove sarà possibile rivedere tutti gli episodi delle 12 stagioni de "La Signora in giallo" che qui in Italia è arrivata nel 1988 e ha animato i palinsesti tv, prima Rai poi Mediaset, fino al 1997, per poi essere riproposta in più occasioni tra il 2011 e il 2016. Per quanto riguarda la visione in streaming, invece, si potrà accedere a Now Tv dove sarà disponibile un intero box dedicato alla serie. Oltre che sulla piattaforma legata a Sky, gli episodi de "La signora in giallo" si trovano anche su Netflix, Prime Video e Mediaset Infinity.

Gli altri film di Angela Lansbury

Per chi volesse vedere, invece, i film di cui Angela Lansbury fu protagonista, ancor prima di vestire i panni di Jessica Fletcher, potrà sempre usufruire dei servizi streaming. Su Disney + si trova, infatti, "Pomi d'ottone e manici di scopa", uno dei titoli più famosi che la vede nel cast. Mentre su AppleTv ci sono: "Angoscia", "Gran Premio", "Il ritratto di Dorian Grey", il musical "Le ragazze di Harvey" e "The Manchurian candidate".