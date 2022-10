È morta Angela Lansbury, la Signora in giallo aveva 96 anni È morta a 96 anni l’attrice premio Oscar Angela Lansbury,

A cura di Stefania Rocco

È morta a 96 anni l’attrice premio Oscar Angela Lansbury. La notizia è stata confermata dai familiari e diffusa via social network. Nata il 16 ottobre 1925, tra pochi giorni avrebbe compiuto 97 anni. Nota in tutto il mondo per il ruolo di Jessica Fletcher ne La signora in giallo, l'attrice aveva recentemente ricevuto un Tony Award alla carriera che non aveva ritirato di persona. I motivi della sua assenza erano stati resi noti da una persona vicina alla Lansbury nel luglio scorso: "Angela ha apprezzato il riconoscimento, ma a 96 anni viaggiare non è più facile come un tempo. Angela soffre di una serie di cose, tra cui l'artrite. Inoltre, stare in una sala con 6000 persone quando i casi Covid continuano a crescere, ha fatto ritenere ad Angela che restare a casa fosse la cosa più giusta da fare".

Il comunicato della famiglia di Angela Lansbury

La morte dell'iconica attrice di teatro e televisione è stata confermata da una dichiarazione pubblicata da People: "I figli di Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno nella sua casa di Los Angeles all'1.30 di oggi, martedì 11 ottobre, a soli 5 giorni dal suo 97esimo compleanno". Nella nota si legge ancora: "Lascia i tre figli, Anthony, Deirdre e David, i nipoti Peter, Katherine e Ian, 5 pronipoti, e suo fratello, il produttore Edgar Lansbury". I funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. La data non è stata comunicata.

La straordinaria carriera di Angela Lansbury, nominata all'Oscar al debutto

Figlia dell’attrice britannica Moyna MacGill e di Edgar Lansbury, commerciante di legname che fu il suo secondo marito, Angela Brigid Lansbury cominciò a studiare fin da giovanissima in una scuola di arti e danza ma dovette interrompere gli studi quando la famiglia visse un periodo di forte difficoltà economica a causa della morte del padre dell’attrice. I Lansbury si trasferirono a New York dove la madre ricominciò a fare l’attrice. Quando la famiglia si trasferì a Los Angeles, Angela cominciò a sostenere i primi provini fino al del tutto, avvenuto a soli 17 anni, nel film Gaslight. Per quel ruolo, l’attrice ottenne la sua prima nomination all’Oscar.