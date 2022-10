È morto Ron Masak, lo sceriffo de La Signora in giallo aveva 86 anni A poche settimane dalla morte di Angela Lansbury, muore un altro personaggio de La Signora in giallo. È scomparso a 86 anni Ron Masak, lo sceriffo della serie.

È morto a 86 anni Ron Masak, attore conosciuto per il ruolo di Mort Metzger, sceriffo della serie La Signora in giallo. La notizia della scomparsa è arrivata a poche settimane da quella di Angela Lansbury, storica protagonista della serie. Masak era lo sceriffo di Cabot Cove, la cittadina del Maine che ha fatto da set a moltissimi degli episodi de La Signora in giallo.

La carriera di Ron Masak

Nato nel 1936 a Chicago, Masak aveva studiato recitazione al Chicago City College prima di fare il suo debutto sul palco nel 1954 con la Drama Guild. Diverse le serie tv alle quali ha preso parte negli anni ’60: da Ai Confini della Realtà a Get Smart, Vita da Strega, Wonder Woman e Sulle Strade della California. Il ruolo che lo ha reso famoso arrivò nel 1989 quando entrò a far parte del cast della serie che ha raccontato per anni le indagini di Jessica Fletcher. Rimase nel ruolo dello sceriffo Metzger fino alla fine delle serie, arrivata nel 1996. In totale, Masak ha preso parte a oltre 40 episodi. Due anni dopo, proprio grazie a quel ruolo, Masak entrò a fare parte del cast di un’altra serie simbolo del genere crime/investigation, Colombo. Prese parte alla registrazione dell’episodio Scandali a Hollywood. L’attore prestò inoltre la voce al veterano Holt, protagonista del videogioco Medal of Honor: European Assault. Per un periodo, Masak divenne noto come il “Re degli spot pubblicitari” per il suo lavoro come voce fuori campo. Secondo IMDb, Masak è apparso in oltre 25 film. Nell’immediato futuro, avrebbe dovuto prendere parte a due progetti in pre-produzione, Curse of the Gorgon e Quigley 2.

Ron Masak è morto per cause naturali

Secondo una dichiarazione resa dalla famiglia, Masak è morto per cause naturali. A restargli costantemente accanto la moglie Kai, i loro sei figli e dieci nipoti.