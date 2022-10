Le foto del matrimonio di Angela Melillo e Cesare San Mauro, la festa sarà a maggio Angela Melillo racconta il suo matrimonio, mostrando le foto con il suo neo marito Cesare San Mauro. I festeggiamenti, però, non sono finiti qui, la vera e propria festa sarà a maggio.

Angela Melillo si è sposata con il compagno Cesare San Mauro a Roma, con una cerimonia in Campidoglio. Presenti all'evento erano le amiche più care della sposa, nonché personaggi dello spettacolo e al suo fianco come testimone Samantha de Grenet, ma come ha la showgirl ha raccontato al settimanale Chi, il vero festeggiamento arriverà il prossimo maggio.

Il racconto del matrimonio

La scelta di optare per una cerimonia breve, senza troppi fronzoli, è stata voluta e ponderata dalla coppia che è subito partita per un fugace weekend lontano dall'Italia. Dopo il divertente addio al nubilato, tutto era già preparato, come rivela Angela Melillo alla rivista che in esclusiva ha pubblicati le foto delle nozze: "Volevamo un matrimonio veloce, ma non per questo meno importante. Dopo il "sì" abbiamo preso un areo e siamo andati a Vienna, per una mini luna di miele, avevamo una gran voglia di nozze, di amore condiviso, unione". U giorno emozionante per la soubrette del Bagaglino che, infatti, ha raccontato qualche aneddoto del fatidico giorno, dove non sono mancati i momenti esilaranti:

Quando sono arrivata in Campidoglio invece di trovarlo nella sala rossa con il cerimoniere, l'ho trovato fuori come un invitato qualsiasi, l'ho guardato e gli ho detto "che ci fai qui? Vai dentro, non mi devi vedere prima". Il mio ingresso precede il battito del mio cuore fortissimo, ma attenzione, colpo di scena: sbagliano musica. Si erano confusi con il matrimonio precedente, mi fermo un attimo e scoppio a ridere, con mia figlia (Mia 14 anni ndr.) sotto braccio.

La festa ci sarà il prossimo maggio

Un matrimonio ristretto, a cui hanno presenziato le amiche della sposa come Manila Nazzaro, Stefania Orlando, Milena Miconi, Matilde Brandi e che ha visto la showgirl vivere un momento unico e indimenticabile, che continuerà con nuovi festeggiamenti: