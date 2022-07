Angela Lansbury oggi, come sta la Jessica Fletcher de La signora in giallo: “L’artrite e i cruciverba” La rivista Closer ha ripercorso la vita di Angela Lansbury e, grazie alle confidenze di un amico, ha fatto sapere quali sono le attuali condizioni di salute dell’attrice e com’è la sua vita alla soglia dei 97 anni.

A cura di Daniela Seclì

Angela Lansbury, attrice amatissima che ha interpretato ruoli come Jessica Fletcher ne La signora in giallo e Eglantine Price in Pomi d'ottone e manici di scopa, lo scorso mese ha ricevuto il Tony Award alla carriera, ma non si è presentata a ritirare il premio. Così, una certa preoccupazione ha cominciato a serpeggiare tra i fan sparsi in tutto il mondo. Ci ha pensato la rivista Closer, che le ha dedicato la cover story, a fare chiarezza.

Le condizioni di salute di Angela Lansbury

Angela Lansbury ha 96 anni, ne festeggerà 97 il prossimo 16 ottobre. Un suo amico ha fatto sapere alla rivista Closer perché l'attrice non si è recata a New York a ritirare il premio: "Angela ha apprezzato il riconoscimento, ma a 96 anni viaggiare non è più facile come un tempo. Angela soffre di una serie di cose, tra cui l'artrite. Inoltre, stare in una sala con 6000 persone quando i casi Covid continuano a crescere, ha fatto ritenere ad Angela che restare a casa fosse la cosa più giusta da fare". Ma com'è la vita dell'attrice oggi? Il suo amico ha fatto sapere:

"Ama trascorrere il suo tempo con la famiglia, con i figli e i nipoti. A causa dell'artrite può dedicarsi di meno al giardinaggio, ma ama cucinare, leggere e fare i cruciverba. Assume le sue vitamine e dorme a sufficienza".

La relazione con Richard Cromwell durò un anno: "Non sapevo fosse gay"

Closer, poi, ha dato la parola alla stessa attrice che ha spiegato di tenere molto ai premi che celebrano la sua carriera, ma è anche consapevole che siano dei riconoscimenti "a ciò che ho fatto, non a ciò che sono". Poi, è tornata con la mente al matrimonio con l'attore Richard Cromwell. Lei aveva 19 anni, lui 34 e per questo fecero scandalo. Le nozze furono celebrate nel 1945 e finirono solo un anno più tardi, quando l'attrice scoprì che l'uomo era omosessuale: "Ero così innamorata di Richard Cromwell quando l'ho sposato. Non avevo idea che fosse gay. Non avevo esperienza dal punto di vista sessuale". Rimasero comunque in ottimi rapporti.

Il matrimonio con Peter Shaw durato 53 anni

Peter Shaw e Angela Lansbury nel giorno del matrimonio

Nel 1949, Angela Lansbury sposò il produttore e attore Peter Shaw. Passarono ben 53 anni insieme e dal loro amore nacquero due figli Anthony Pullen e Deirdre Angela: "Non so come abbiamo fatto ad avere un matrimonio così lungo, ma so che eravamo devoti l'uno all'altra". Shaw aveva anche un altro figlio, David, nato da una relazione precedente. La morte di Peter Shaw, avvenuta nel 2003, fece soffrire tantissimo l'attrice:

"Improvvisamente questa persona per me speciale, se n'è andata. Il lavoro mi ha aiutato a convivere con il dolore. Mi sono detta: ‘Bene, adesso basta, alza il cu** e vai avanti'".

Perché Jessica Fletcher resta il suo personaggio preferito

Angela Lansbury ha spiegato perché, tra i tanti ruoli interpretati, quello di Jessica Fletcher nella serie La signora in giallo, le è rimasto particolarmente nel cuore: "Era valorosa, atletica, libera ed entusiasta, sexy in tutti i modi in cui le donne di quell'età sanno esserlo, ma che non gli viene riconosciuto".