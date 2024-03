Kensington Palace rompe il silenzio su Kate Middleton: “La principessa sta lavorando da casa” Kensington Palace rompe il silenzio su Kate Middleton. Un portavoce del principe e della principessa del Galles ha fatto sapere che la futura regina consorte “sta lavorando da casa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Mentre le proporzione del “Kategate” si ingrossano giorno dopo giorno, il Palazzo ha deciso di rompere il silenzio a proposito di Kate Middleton. Kensington Palace ha rilasciato una dichiarazione a proposito della principessa del Galles a pochi giorni dal video che la mostrava intenta a fare la spesa con William.

La dichiarazione del portavoce della principessa del Galles

“La principessa del Galles sta lavorando da casa al suo progetto sull'infanzia Shaping Us”, ha fatto sapere al Telegraph un portavoce di Kensington Palace nel tentativo di arginare le voci ormai incontrollate a proposito delle condizioni di salute di Kate Middleton. Dunque, Kate avrebbe ripreso a lavorare pur continuando la convalescenza nell’Adelaide Cottage a Windsor. Il progetto al quale si sta dedicando la principessa è dedicato ai minori ed è uno di quelli che più le sta a cuore.

Il video di Kate Middleton con William e le nuove illazioni

Ma per Kate non c’è ancora pace. La principessa del Galles è finita nell’occhio del ciclone fin dallo scorso gennaio quando il Palazzo aveva annunciato che si sarebbe sottoposta a un intervento per poi vivere la convalescenza in privato almeno fino a dopo Pasqua. Diversi gli interrogativi circolati fino a quel momento, finché un errore commesso proprio da Kensington Palace ha fatto divampare lo scandalo: la foto ritoccata di Kate pubblicata sull’account Instagram ufficiale del principe e della principessa. A quel post è seguito un caso che ha assunto proporzioni mondiali, aprendo virtualmente la caccia a un’immagine di Middleton. Decine le speculazioni e le teorie cospiratorie a proposito delle reali condizioni di salute di Kate, teorie che sono state ignorate dal palazzo che ha ribadito con fermezza che alla principessa del Galles sarebbe stata garantita tutta la privacy necessaria.