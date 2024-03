Chi è Heidi Agan, la sosia della principessa Kate Middleton Heidi Agan è la sosia ufficiale di Kate Middleton, ha 43 anni e da giorni si dice che sia stata utilizzata per il video recente della principessa del Galles, ma lei ha smentito tutto. Fa questo lavoro dal 2012 e prima guadagnava 7 sterline l’ora in un ristorante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Si chiama Heidi Agan ed è la sosia di Kate Middleton. Dal 2012, dieci mesi dopo il matrimonio tra William e Kate Middleton, è diventata la sosia ‘ufficiale', la lookalike più accreditata di quella che sarà la futura regina d'Inghilterra. Negli ultimi giorni l'interesse per lei è aumentato a seguito dei problemi di salute della principessa del Galles, dei tanti rumors che la riguardano, in ultimo la questione del video pubblicato dal Sun nel quale si vede Kate Middleton con William uscire da un negozio di prodotti agricoli. Sui social, si sospetta che si tratti proprio di Heidi Agan.

Chi è Heidi Agan, la sosia di Kate Middleton

Heidi Agan condivide le sue foto pubbliche con il lookalike, il sosia di William, il signor Simon Watkinson. Nella vita reale è sposata con il decoratore Russell Agan e hanno due figli, un maschio e una femmina, Blake e Abigail. In una intervista al Daily Mirror ha raccontato che per preparare la sua Kate Middleton: "Sono sempre attenta a quello che fa. Ho guardato attentamente come parla e come si comporta". La cosa più difficile: "I suoi capelli. Sono incredibilmente difficili da ricreare".

Heidi Agan con il sosia di William, Simon Watkinson

Che lavoro faceva prima e quando ha iniziato a lavorare come sosia della principessa

Pensate che Heidi Agan solo nel 2011 lavorava a 7 sterline l'ora in un ristorante. Dal momento in cui Kate Middleton è diventata la compagna del principe William, le persone hanno cominciato a farle notare della somiglianza con la principessa del Galles. Nel 2012, dieci mesi dopo il matrimonio di William e Kate, la somiglianza era tale da spingere Heidi Agan a lasciare il lavoro e cercare un'agenzia. Nel giro di un mese ha ottenuto il suo primo lavoro come sosia di Kate per promuovere il servizio clienti all'aeroporto di Gatwick per le Olimpiadi di Londra del 2012. Oggi, con gli eventi ai quali partecipa e i photoshooting che realizza, guadagna più di 9 mila sterline a settimana. Insomma, Kate Middleton le ha cambiato la vita.

Heidi Agan legge la biografia di Harry

Heidi Agan ha smentito di essere lei nel video del The Sun

In riferimento alle nuove immagini pubblicate dal The Sun, Heidi Agan ha smentito tutto: non è lei la donna nel video al negozio di prodotti agricoli. Al Daily Mirror ha dichiarato: "I miei social media sono impazziti da quando è emerso il video. Non ero io. Scherzare su Kate è una cosa, ma ora dobbiamo darle tempo e sono sicura che tornerà dopo Pasqua, come detto all'inizio". La sosia è sicura: "Credo al 100% che siano Kate Middleton e William, possiamo esserne certi".