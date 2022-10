Belén Rodriguez: “Sono una donna potente, ottengo ciò che voglio” Belén Rodriguez si confessa in una lunga intervista a Gente cui racconta debolezze e punti di forza. “Sono una donna potente”, ammette la showgirl, “Di solito ottengo ciò che voglio”.

A cura di Stefania Rocco

Una donna potente che sa come ottenere ciò che desidera. Così si descrive Belén Rodriguez nel corso di un’intervista al settimanale Gente. Le dichiarazioni arrivano a pochi giorni dal momento in cui la showgirl ha confermato apertamente il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Un nuovo inizio coinciso con l’acquisto di un terreno sul quale sorgerà la villa che la famiglia costruirà di fronte al golfo di Napoli. E il riavvicinamento a Stefano conferma quanto dichiarato Belén: desiderava una famiglia con l’uomo che ama ininterrottamente, seppur tra mille difficoltà, da anni e l’ha ottenuta.

Belén Rodriguez: “Ho la consapevolezza dei miei limiti”

È un’analisi sincera quella di Belén. “Non mi sento una star, ma una donna potente. Sono molto determinata e di solito ottengo ciò che voglio, ma non per capriccio, perché mi impegno sempre al massimo. E ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no”, ha dichiarato la showgirl al settimanale. Consapevole delle sua capacità, sarebbe per questo in grado di analizzare gli obiettivi da puntare. La conduzione in solitaria, ad esempio, non è tra quelli: “Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività”. E tra i colleghi con i quali le piacerebbe lavorare, fa un nome: “Michelle Hunziker. Siamo molto amiche e affiatate, potremmo funzionare in tv”.

Belén: “Vorrei recitare con Pedro Almodóvar”

Tra i sogni ancora da realizzare, ce n’è uno, ambizioso, cui la showgirl dà voce: “Vorrei avere una piccola parte in un film di Pedro Almodóvar. Nutro una profonda stima per questo regista di cui ho visto tutti i lavori in originale, in spagnolo, che poi è la mia lingua. Non ho mai avuto occasione di incontrarlo, né il coraggio di scrivergli, di farmi avanti. Ma più maturo nel mio lavoro, più mi sento forte per poterlo avere davanti e svelargli il mio sogno”.