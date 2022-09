“Belén Rodriguez litiga con i paparazzi in aeroporto, poi chiama la polizia” Secondo quanto racconta PipolGossip, Belén Rodriguez avrebbe avuto uno scontro con i paparazzi che tentavano di immortalarla all’aeroporto di Milano Linate. La showgirl non ha ancora commentato l’indiscrezione.

A cura di Daniela Seclì

Le foto di Belén Rodriguez in aeroporto con la figlia Luna Marì

Quella tra Belén Rodriguez e i paparazzi è da sempre una relazione complicata. La showgirl argentina, nel corso degli anni, ha dimostrato più volte di non gradire la loro presenza. In queste ore, stando a quanto riporta PipolGossip, Belén avrebbe discusso con chi tentava di fotografarla, mentre si trovava all'aeroporto di Milano Linate.

Belén Rodriguez e i paparazzi

Nel corso della giornata di ieri, sul suo profilo Instagram, Belén Rodriguez ha pubblicato foto e video che la ritraevano con la figlia Luna Marì in aeroporto. Secondo quanto riporta PipolGossip, la showgirl – prima di partire – avrebbe "scatenato il panico". Sul profilo Instagram si legge:

Prima le assistenti di volo a cui si è rivolta, poi la stessa showgirl argentina ha iniziato ad alzare i toni della voce contro dei fotografi attirando così l’attenzione dei molti passeggeri presenti, dicendo: “Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi”.

Cosa sarebbe successo in aeroporto

Secondo quanto riporta PipolGossip, poi, i fotoreporter si sarebbero rifiutati di assecondare la richiesta di Belén Rodriguez e fermarsi. Avrebbero replicato che gli scatti a personaggi pubblici, anche se si trovano in aeroporto, sono consentiti. Così, sarebbe scattata la reazione di Belén, che si sarebbe rivolta alla polizia:

A quel punto Belén, visibilmente innervosita, si è rivolta alla polizia che era a pochi metri dalla scena pronunciando queste parole: “È vero che non si possono fare le foto in aeroporto”? Purtroppo per Belén, i poliziotti hanno dato ragione ai fotografi, che hanno così proseguito il loro lavoro mentre la showgirl argentina riprendeva il suo cammino senza replicare anche se stizzita.

Nel momento in cui scriviamo, la showgirl non ha ancora commentato l'indiscrezione che la riguarda.