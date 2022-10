Il faccia a faccia di Belén Rodriguez con la sua sosia, la reazione della showgirl Belén Rodriguez incontra fan e haters al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, dove ha dato la possibilità a chiunque di parlarle. Tra loro c’è anche la sua sosia, e qualcuno che è riuscita a farla commuovere.

Durante la puntata di martedì 18 ottobre 2022 de Le Iene, Belén Rodriguez si è resa protagonista di un esperimento sociale, chiamando a raccolta tutti coloro che volevano incontrarla, faccia a faccia, dando loro appuntamento al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Seduta dietro una scrivania, come Marina Abramovich, ha aspettato che le persone arrivassero da lei e tra loro è comparsa anche la sua "sosia".

L'incontro con la sua "sosia"

L'iniziativa è nata proprio dalla showgirl che nella scorsa puntata dello show di Davide Parenti, ha parlato del concetto di bellezza e perfezione, affrontando tematiche delicate come la dismorfofobia. Da qui l'idea di porsi davanti a chiunque, haters compresi, come davanti ad uno specchio, sottoponendosi a domande e dubbi, ai quali ha provato a dare una risposta, come ad esempio il perché le donne della tv, magari già belle al naturale, decidano di sottoporsi alla chirurgia estetica: "Perché credo che il mondo dello spettacolo ti porti ad essere sempre davanti alle telecamere, quindi gli anni passano e tu vorresti mantenerti, a volte capiti nelle mani giuste, altre volte no". Tra gli incontri c'è stato anche quello con una ragazza che è diventata la sua "sosia", che le ha raccontato:

Più mi truccavo più i miei amici dicevano "guarda che somigli a Belen, e io gli rispondevo, ma stai scherzando?!" quindi ho iniziato a fare le tue imitazioni, spero che tu sia contenta di quello che faccio, mettendomi nelle tue vesti.

La commozione di Belén

Un esperimento che ha messo a nudo l'umanità di Belen e anche il desiderio della "gente comune" di avere un incontro con un personaggio così noto. Molte le chiacchierate intime, da chi non si è mai sentita bella, a chi vive costantemente attraversando una tempesta interiore, a chi ancora è tornato in Italia dall'Argentina e sente la mancanza di quella vita difficile, ma piena. Incontri toccanti come quello che chiude questo blocco della puntata, in cui una ragazza le racconta: "Nel mese di novembre ho avuto una emorragia cerebrale, per fortuna non ho riportato danni neurologici", "sei una forza" le risponde Belen, mentre la giovane le dice facendo commuovere la showgirl: "Anche tu sei una forza, leggo tante cose a cui non credo, vorrei essere un esempio, non si molla mai, non pensare a tutto quello che dicono".