Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello potrebbe tornare in tv, le indiscrezioni sul futuro dell'attrice Beatrice Luzzi è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello, classificatasi seconda ha sostenuto, però, l'intera edizione. L'attrice, stando a quanto riportato da Oggi, potrebbe tornare in tv dopo il reality con ruoli di un certo rilievo.

A cura di Ilaria Costabile

Pur non avendo vinto la prima edizione mista del Grande Fratello, in cui personaggi famosi e persone comuni hanno trascorso insieme ben sei mesi nella Casa più spiata d'Italia, Beatrice Luzzi è stata quest'anno protagonista indiscussa. Con la sua verve è stata in grado di sostenere il peso di svariate dinamiche e, secondo quanto riportato sul settimanale Oggi, non è escluso che possa tornare in televisione anche in una doppia veste.

Il ruolo da opinionista e la fiction

In effetti Beatrice Luzzi, diventata famosa per aver interpretato il ruolo di Eva Bonelli nella fiction Vivere, in onda su Canale 5, non ha mai nascosto il fatto di voler tornare in televisione dopo aver dedicato 15 anni della sua vita ad occuparsi prevalentemente dei suoi figli, motivo per il quale ha deciso di prendere parte al reality condotto da Alfonso Signorini. In realtà, Luzzi ha lavorato come autrice e anche come doppiatrice, ma non ha mai accantonato il desiderio di tornare in scena. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, quindi, l'ex gieffina potrebbe essere scelta come nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello, un ruolo in cui sarebbe unica protagonista e, a quanto pare, potrebbe esserci in ballo anche un ruolo di rilievo in una fiction che andrà in onda il prossimo anno, ovviamente sempre su Mediaset.

La mancata vittoria al Grande Fratello

Nella prima intervista rilasciata al settimanale Chi dopo la vittoria, Beatrice Luzzi ha raccontato di aver temuto la reazione dei suoi figli per la mancata vittoria: "Avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi". Sulla vittoria di Perla Vatiero che per alcuni le ha strappato il primo posto, l'attrice non ha avuto remore nel dichiarare: "Alla storia tra Perla e Mirko non credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato". D'altronde, subito dopo la finale, aveva detto: "Ha vinto l'amore, speriamo che duri"