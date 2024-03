GF, Beatrice Luzzi sul futuro con Garibaldi: “Se non avessi una famiglia, potrebbe esserci altro” A un passo dalla finale, nella puntata del 21 marzo, Giuseppe Garibaldi ha ammesso di non voler parlare dei suoi sentimenti a Beatrice Luzzi per paura che lei pensi sia solo strategia. Quanto al futuro del loro rapporto, l’attrice ha spiegato: “Se avessi anni in meno e non avessi una famiglia, potremmo intraprendere altro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Durante la Semifinale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto sapere cosa fosse successo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi durante la settimana appena trascorsa. I due si sarebbe scambiati un bacio segreto, nascosti dietro al bancone della piscina, dove le telecamere non potevano vederli. Telecamere che stanno diventando sempre più un problema, mandando in crisi Garibaldi, che si trattiene dal dire determinate cose.

Garibaldi e i sentimenti per Beatrice Luzzi

Garibaldi ha raccontato che sta vivendo un momento di crisi nella Casa perché vorrebbe dire determinate cosa a Beatrice, ma si trattiene per via della presenza delle telecamere:

Ad oggi, di dirle alcune cose non mi va, perché si può pensare che lo faccia per gioco e dinamica. Bisogna essere altruisti anche in questi casi e non mettere in difficoltà l'altra persona.

L'attrice ha ammesso che ha qualche piccolo sospetto che i sentimenti di Giuseppe nei suoi confronti siano dettati da strategia e dalla voglia di arrivare fino alla fine:

Un angolino di sospetto che lo faccia per strategia c'è, soprattutto il fatto di aver tirato fuori questo sentimento ora. Avrebbe avuto un senso parlare a tempo debito, pubblicamente, non lo ha fatto.

Il futuro di Beatrice Luzzi e Garibaldi

"Fuori dalla Casa, che possibilità c'è che il vostro rapporto continui?", ha chiesto con sincerità Signorini ai due concorrenti. Luzzi ammette che lo ha perdonato, ma non dimentica quanto ha detto e fatto nei suoi confronti in questi mesi:

Ci sarò sempre per lui, qualsiasi consiglio o necessità avrà. Se avessi anni in meno e non avessi una famiglia, potremmo intraprendere altro. Con lui c'è un grande e bel lavoro da fare, però è un pò fuori tempo per me. Mi chiedo dove era in questi mesi, me ne ha fatte e dette di tutti i colori. Lo posso perdonare, ma dimenticare è dura.

"L'amore non ha età. Da un lato ci sta il suo pensiero, la comprendo, ha tutta la mia stima. Mi sono scusato tantissime volte", ha replicato Garibaldi.