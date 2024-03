Beatrice Luzzi punge Mirko e Perla dopo la vittoria al GF: “Ha vinto l’amore, spero duri oltre la finale” Beatrice Luzzi lancia una frecciatina a Perla Vatiero dopo la vittoria conquistata da quest’ultima nel corso della finale del Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Luzzi commenta con ironia la vittoria guadagnata da Perla Vatiero durante la finale del Grande Fratello. L’attrice, considerata la super favorita in vista della finalissima, non è riuscita a portare a casa la fascia di vincitrice, andata alla ex protagonista di Temptation Island. In un video girato subito dopo la proclamazione, Luzzi lancia una frecciatina alla ex rivale, lasciando intendere che a vincere non sia stata Perla in qualità di concorrente singola ma la sua storia d’amore con Mirko Brunetti.

Le prime parole di Beatrice Luzzi dopo la finale del GF

Commentando brevemente la mancata vittoria riportata durante la finale del GF, Beatrice Luzzi ha detto: “Ha vinto l’amore. Speriamo che duri oltre la finale. Per quanto mi riguarda, vi voglio bene, siete state grandiosi. Ci vediamo prestissimo”. Beatrice si riferisce alla storia d’amore tra Perla e Mirko che ritiene abbia consentito a Vatiero di scalzare la concorrenza e conseguire la vittoria del reality show.

Beatrice Luzzi seconda classificata dopo Perla Vatiero

Beatrice Luzzi si è classificata seconda durante l’edizione 2024 del Grande Fratello dietro Perla Vatiero. L’attrice ha riportato il 45% dei voti, contro il 55% guadagnato dalla ex protagonista di Temptation Island, una percentuale sufficiente per la vittoria. Entrambe sono state tra le grandi protagoniste di questa edizione del reality show. A pesare sulla mancata Vittoria di Beatrice anche i numerosissimi voti “contrari” ricevuti da Luzzi da parte dei gruppi di fan che hanno tifato fino alla fine per i concorrenti già eliminati e che, nel corso della resa dei conti finale, hanno deciso di convogliare le proprie preferenze su Perla anche in considerazione dei rapporti stretti dalla giovane nella Casa. Una percentuale che ha fatto la differenza consentendo a Vatiero di scalzare Beatrice e conquistare la vittoria.