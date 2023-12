Arriva l’Unica di Flavia Vento: “A breve dirò la verità tra me e Francesco Totti” Dopo l’Unica di Ilary Blasi, è giunto il momento di Flavia Vento. La showgirl ha utilizzato l’ex Twitter per annunciare: “A breve svelerò la verità sulla mia relazione con Totti”. Poi, però, ha cancellato il post.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'Unica di Ilary Blasi, dopo quello di Belen Rodriguez, arriva quello di Flavia Vento. La showgirl ha annunciato attraverso un tweet su X: "A breve dirò la verità tra me e Totti". Poi, però, il tweet è stato rimosso ma intanto la notizia si è diffusa, rilanciata in prima pagina anche da Dagospia. A cosa si deve questo inaspettato dietrofront? Ma, soprattutto, quale sarà il contenuto di queste scottanti rivelazioni?

Flavia Vento riaccende il gossip su Francesco Totti

Flavia Vento e Francesco Totti sono due nomi che hanno da sempre infiammato il gossip italiano. La voce di popolo è sempre stata chiara: i due sono sempre stati al centro del pettegolezzo per una presunta scappatella che l'ex capitano della Roma avrebbe fatto in gioventù, durante i primi anni di rapporto con Ilary Blasi. Questo gossip si è rinfocolato dopo la pubblicazione del docufilm Unica, che contiene la verità di Ilary Blasi sul divorzio dall'ex Pupone. Proprio in quel docufilm, ci sarebbe un riferimento velato a quella vecchia storia. È per questo motivo che il nome di Flavia Vento è ritornato al centro della cronaca del gossip.

La prima pagina di Dagospia dedicata alla notizia di Flavia Vento.

"A breve visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti"

"A breve visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti", queste le parole di Flavia Vento poi purtroppo rimosse dal social network di proprietà di Elon Musk. Il riferimento che è stato fatto in Unica da Ilary Blasi, che molti hanno letto riferito a Flavia Vento, è dato dall'amarezza della conduttrice dell'Isola dei Famosi perché un caffè preso con un'amica e un altro ragazzo è stato inteso come un tradimento, quando lei invece non ha mai creduto alle voci sulle presunti amanti di Totti. Ecco perché è rispuntata fuori una vecchia voce del gossip italiano che, vale la pena rimarcare, non è mai stata ufficialmente confermata almeno da parte di Totti. Per quei fatti, un anno fa, Flavia Vento ricevette anche il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia.