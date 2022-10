Tapiro a Flavia Vento per il presunto tradimento con Totti: “Spero un giorno di avere delle scuse” L’inviato di Striscia la notizia torna all’attacco con la soubrette quasi 20 anni dopo lo storico tapiro che le consegnò ai tempi dei presunti tradimenti di Francesco Totti. “Sono passati 20 anni e io sono casta da 10”, scherza l’attrice.

A cura di Giulia Turco

Valerio Staffelli raggiunge Flavia Vento per consegnarle un nuovo Tapiro d'Oro. L'inviato di Striscia la notizia torna all'attacco con l'attrice quasi 20 anni dopo lo storico tapiro che le consegnò ai tempi dei presunti tradimenti di Francesco Totti. Lo scandalo creò un caso mediatico soprattutto perché il calciatore era in procinto di sposare Ilary Blasi, allora incinta del loro primo figlio Christian.

Quando Flavia Vento finì nel gossip sui tradimenti di Totti

Il servizio era andato in onda nel 2005: l'inviato aveva fermato Flavia Vento chiedendole di più sulle voci che ai tempi la volevano coinvolta in un affare amoroso con l'allora capitano della Roma. Se in un primo momento la showgirl aveva negato ogni accusa, a telecamere allontanate aveva confidato a Staffelli che il pettegolezzo era "tutto vero". "Mica sono pazza, che mi invento le cose", aveva sussurrato all'inviato di Striscia. La showgirl era finita sotto ai riflettori dopo la bomba sganciata da Fabrizio Corona contro la coppia: l'ex re dei paparazzi aveva parlato di presunte relazioni del calciatore, in particolare di un flirt con Flavia Vento avvenuto proprio un mese prima delle nozze.

Staffelli ripete lo sketch con Flavia Vento a Striscia la notizia

Nella puntata di lunedì 3 ottobre del tg satirico di Antonio Ricci, Staffelli torna da Flavia Vento per consegnarle il tapiro, alla luce della rottura tra Totti e Ilary, della nuova storia intrapresa dall'ex capitano con Noemi Bocchi e dei presunti tradimenti ripetuti dei quali si è vociferto. "Ancora con questo Francesco? Sono passati 20 anni e io sono casta da 10", replica Vento colta di sorpresa dall'inviato. "Un giorno spero di ricevere delle scuse…", continua senza specificare da chi intenderebbe riceverle. Staffelli poi ritenta il "colpaccio" del 2005 e segue la showgirl fin sopra al taxi, ma questa volta, naturalmente, Vento non ha alcuna rivelazione scottante da fare.