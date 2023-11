Totti a Viva Rai2, Fiorello: “Ho battibeccato con mia moglie, a breve un documentario su di noi” A VivaRai2, Francesco Totti ha raccontato in un video le bellezze di Roma. Fiorello, allora, ha ironizzato sul documentario Netflix Unica, in cui Ilary Blasi racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma.

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Viva Rai2! ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di VivaRai2 trasmessa lunedì 27 novembre, Fiorello ha fatto sapere di voler dare una svolta culturale al programma che conduce con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari: "Il Ministro della Cultura Sangiuliano ci ha spronato a parlare di cultura, soprattuto di Roma. Dobbiamo promuovere la cultura, i musei e tutto ciò che abbiamo di bello. Chi può farlo meglio di lui, Francesco Totti". Così, ha trasmesso un video in cui l'ex capitano della Roma parlava delle bellezze della città.

Francesco Totti arruolato a Viva Rai2 per parlare di cultura

Francesco Totti, in un servizio registrato, ha parlato delle bellezze di Roma con il suo inconfondibile accento: "In latino Amphitheatrum Flavium, il Colosseo, meglio conosciuto come Er Colosseo. 527 metri di perimetro, con una superficie di 3357 m² che ne fanno il più grande anfiteatro romano del mondo. Pe capì la maestosità, ve dovete immagina' o Stadio Olimpico ma senza la pista di atletica e senza i baracchini delle salamelle. La sua costruzione fu iniziata dall'Imperatore Vespasiano, che poi nun se dica che era solo quello dei cessi pubblici. Mo basta, che se volete sapere de più, ve potete pure apri' un libro. Daje e sempre forza Roma".

Fiorello e l'ironia sul documentario Netflix Unica con Ilary Blasi

Ilary Blasi nel documentario Netflix Unica racconta la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Fiorello ha ironizzato sulla decisione della conduttrice di parlare di questioni private in pubblico: "Sapete che sta andando questo documentario di Ilary che parla di lui. Si fa così. Affari di famiglia e tu fai un documentario, che Netflix è lì pronto. Tra l'altro, l'altro ieri mia moglie mi ha detto: "Vai al supermercato e mi prendi questo tipo di prosciutto che piace a me, quello dolce". Io ho preso l'altro, quello salato. Ho sbagliato e abbiamo avuto un battibecco. Quindi il prossimo documentario su Netflix sarà su "Perché hai preso il prosciutto sbagliato?", si chiamerà "Unico deficiente che sbaglia il prosciutto".