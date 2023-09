“A Venezia cani e por*i”, Isabella e Manu di Temptation Island spiegano perché erano sul red carpet In tanti si sono chiesti come mai i due protagonisti dell’ultima edizione del programma di Canale 5 siano stato invitati a sfilare sul tappeto rosso della rassegna cinematografica. Sui social si è scatenata l’ironia, ma a chiarire la situazione ben presto ci hanno pensato i diretti interessati.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha fatto discutere il red carpet di Manuel Marascio e Isabella Recalcati al Festival del Cinema di Venezia. Per chi avesse già dimenticato i loro nomi, si tratta della coppia di concorrenti di Temptation Island che ha lasciato per prima il programma nel corso dell’ultima edizione. La loro presenza è stata giudicata da alcuni fuori contesto. Un clamore simile lo aveva suscitato l’anno precedente la proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni, sullo stesso red carpet.

Perché Isabella e Manu di Temptation erano a Venezia

In tanti si sono chiesti come mai i due protagonisti dell’ultima edizione del programma di Canale 5 siano stato invitati a sfilare sul tappeto rosso della rassegna cinematografica. Sui social si è scatenata l’ironia, con centinata di commenti di spettatori increduli davanti alla loro sfilata. "Il Festival del Cinema è morto”, scrive qualcuno. “Ma è uno scherzo?”, aggiunge qualcun altro. Eppure non è un mistero che molti dei protagonisti del red carpet in questione sono influencer incaricati dai brand di moda di sfilare a quella che è indubbiamente una delle vetrine più importanti dell’anno. In altri casi, basta ottenere un invito o acquistare regolarmente un pass tramite le agenzie specializzate che se ne occupano. D’altronde la Biennale del Cinema è un evento per tutti. A chiarire la situazione, comunque, ci ha pensato Manuel, che ha pubblicato una sessione di domande e risposte con i follower. A chi gli chiede se abbia ricevuto critiche per la sua presenza al Festival spiega. “È un evento per tutti, noi abbiamo ricevuto l’invito ad un film! Per info chi vuole può comprare il biglietto”.

Isabella e Manuel dopo Temptation Island stanno insieme

Dopo la loro partecipazione al programma Manuel ed Isabella sono rimasti una coppia. Hanno trascorso un’estate d’amore insieme e sembrano essere più uniti che mai. A Temptation Island si erano presentati come una coppia in crisi, con importanti differenze di prospettive e stili di vita. Diverse critiche erano piombate addosso alla coppia dopo le segnalazioni di alcuni partecipanti ai casting che sostenevano che Isabella fosse solo in cerca di visibilità. Sono stati i primi a lasciare l’Isola delle tentazioni, promettendosi di trovare un punto d’incontro: “Non è cattiveria, ma per dire miglioriamo insieme, cerchiamo di stare meglio insieme. Non voglio la Luna, voglio stare bene con te”.