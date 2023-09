Peter Sarsgaard e Cailee Spaeny vincono la Coppa Volpi a Venezia 2023 Vincitori della Coppa Volpi all’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice sono Peter Sarsgaard e Cailee Spaeny, premiati per le loro interpretazioni nei film “Memory” e “Priscilla”.

Come ogni anno nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, vengono assegnati i premi ad attori e attrici per le loro interpretazioni nei film in Concorso e mostrati al Lido. Per l'80esima edizione della kermesse, ad aggiudicarsi la Coppa Volpi, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice, dopo un'attenta revisione della giuria, sono stati Peter Sarsgaard e Cailee Spaeny, per i loro ruoli nei film Memory e Priscilla.

Il discorso di Peter Sarsgaard, le parole contro l'intelligenza artificiale

Alla presenza della madrina della rassegna, l'attrice Caterina Murino, che ha annunciato i vincitori del prestigioso premio, a prendere parola sul palco alla consegna della Coppa Volpi è stato Peter Sarsgaard che in un lungo e accorato discorso ha dichiarato:

Per me un momento come questo è sempre stato una connessione, una comunione e qui tutto viene amplificato, lo spazio tra di noi prende vita e credo che per me come una sorta di alveare riusciamo a cogliere la nozione che siamo un unica cosa, da giovane da ragazzo cattolico questo sentimento lo sentivo nel calore della chiesa, nell’eucarestia, pensavo che le persone attorno a me pensavano ci fosse qualcosa oltre, l’ho trovato nell’umanità in altri posti in biblioteca, anche in teatro seduto tra il pubblico prima che le luci si spengono, le nostre menti all’unisono ha qualcosa che ha a che fare con il silenzio, se fossi coraggioso smetterei di parlare al momento senza preoccuparmi della performance.

L'attore ha poi rivolto un appello a coloro che lavorano nell'industria cinematografica, parlando dello sciopero degli attori di Hollywood e soffermandosi su un tema molto importante come quello dell'intelligenza artificiale che può minare l'autenticità delle prossime produzioni:

Come penso sappiate tutti gli attori in questo momento sono in sciopero e quindi tutti i problemi che hanno a che vedere con uno stipendio è importante, ma l’intelligenza artificiale è la nostra priorità. Siamo d’accordo che un attore sia una persona, ma sembra proprio che non lo siamo, ed è per questa connessione che il fatto di essere persone è importante e non deve vincere l'intelligenza artificiale e i miliardari che posseggono questi strumenti. Se perdiamo questa battaglia, questo sciopero, la nostra industria sarà la prima a cadere, a seguito del modo in cui trattiamo i pazienti, in cui facciamo le guerre, per questa disconnessione. Credo che non ci sia sensazione più bella che parlare ed essere ascoltati. Grazie per il coraggio di questo film.

I ringraziamenti di Cailee Spaeny

È stato poi il turno della giovanissima Cailee Spaeny, protagonista di Priscilla, il film di Sofia Coppola sull'amore tormentato di Elvis e Priscilla Prisley: