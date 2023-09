Poor Things di Lanthimos vince il Leone d’Oro: tutti premi della Mostra del Cinema di Venezia 2023 È giunta al termine, sabato 9 settembre, l’80esima Mostra cinematografica di Venezia. Vince il Leone d’Oro “Poor Things” di Yorgòs Lanthimos, mentre il Matteo Garrone con “Io, Capitano” il Leone d’argento. Ecco tutti i premi assegnati nelle varie categorie che compongono la kermesse.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si conclude sabato 9 settembre l'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, quest'anno alle prese con lo sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood che ha determinato il forfait di alcune star attese in Laguna, fatta eccezione per alcuni grandi nomi del cinema americano che, infatti, sono riusciti a prendere parte alla presentazione dei film di cui sono stati protagonisti, animando il red carpet veneziano, da sempre vetrina di glamour, oltre che amplificatore del cinema d'autore. Quest'anno, nella sezione Film in Concorso, ben ventitré i titoli selezionati di cui sei italiani.

Tra i film che hanno riscontrato già un certo successo da parte della critica c'è Poor Things, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone, ma anche l'epopea odierna di Io, Capitano raccontata da Matteo Garrone. Grande curiosità per il ritorno in Laguna di Pietro Castellitto, alla sua seconda regia con Enea, in cui per la prima volta è apparso anche suo padre Sergio Castellitto; attesa anche per il thriller di David Fincher, ovvero The Killer con Michael Fassbender e per il Ferrari di Michael Mann interpretato da Adam Driver.

Un certo entusiasmo non è mancato nemmeno per i film Fuori Concorso, tra cui spiccano titoli come Coup de Chance di Woody Allen, The Palace di Roman Polanski e un immancabile Wes Anderson con The Wonderful Story of Henry Sugar. Anche qui non mancano italiani come Giorgio Verdelli con il documentario su Enzo Jannacci, o anche Liliana Cavani con L'ordine del tempo. Di seguito, quindi, i film che hanno conquistato i premi più importanti di questa edizione della kermesse.

I vincitori del Festival di Venezia 2023

Ventitré quest'anno i titoli in lizza per l'ambito Leone d'Oro, assegnato da una giura composta da grandi esponenti della settimana arte: dal presidente il premio Oscar Damien Chazelle, alla regista Jane Campion, ex vincitrice del Leone d'Oro con Il potere del Cane, fino all'unico membro italiano ovvero il regista Gabriele Mainetti. Di seguito i premi conferiti dalla giuria:

Leone d'oro al miglior film: Poor Things di Yorgos Lanthimos

Leone d'argento – Gran premio della giuria: Evil does not exsist di Ryusuke Hamaguchi

Leone d'argento – Premio speciale per la regia: Matteo Garrone per Io, Capitano

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Peter Sarsgaard per Memory

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Cailee Spaeny per Priscilla

Premio speciale della giuria: Green Border di Agniezka Holland

Premio per la miglior sceneggiatura: Guillermo Calderon e Pablo Larraìn per El Conde

Premio Marcello Mastroianni: Seydou Sarr per Io, Capitano

Premi Orizzonti Venezia 2023

Nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia sono raccolti film, documentari e cortometraggi rappresentativi di nuove forme estetiche, espressive e cinematografiche. La giuria che quest'anno ha avuto il compito di assegnare i premi è formata dal presidente il regista, sceneggiatore e produttore italiano Jonas Carpignano, la regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, l'artista statunitense Kahlil Joseph, il regista e sceneggiatore francese Jean-Paul Salomé, a Venezia nel 2022 con La syndacaliste, a loro si aggiunge anche Tricia Tuttle, direttrice di festival e del British Film Institute fino allo scorso anno. Di seguito i premi consegnati, a cui si aggiunge anche la sezione Orizzonti Extra:

Premio Orizzonti per il miglior film: Explanation for everything di Gàbor Reisz

Premio Orizzonti per la migliore regia: Mika Gustafson di Paradise is Burning

Premio Speciale della Giuria Orizzonti: Una sterminata domenica di Alain Parroni

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile: Tergel Bold-Erdene per City of Wind

Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile: Margarita Rosa De Francisco per El Paraìso

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura: El Paraìso di Enrico Maria Artale

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio: A short trip di Erenik Beqiri

Orizzonti Extra

Premio degli spettatori Armani Beauty: Felicità di Micaela Ramazzotti

A cui si aggiungono altre premiazioni collaterali assegnate durante la Biennale, come la sezione Venice Immersive. A seguire i vari premi:

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”: Love is a gun di Lee Hong-Chi

Gran Premio della Giuria per la migliore opera VR immersive: Song for a Passerby di Caelin

Premio per la realizzazione Venice Immersive: Empereur di Marion Burger, Ilan Cohen

Premio speciale della giuria VR: Flow di Adrian Lokman

Premi collaterali della Mostra del Cinema di Venezia 2023

Si tratta di premi assegnati, in maniera autonoma, da da associazioni di critici cinematografici, associazioni culturali, cineclub e circoli di cultura cinematografica.

Premio Leoncino d'Oro – Agiscuola/UNICEF: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Premio Pietro Bianchi 2023 – Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI): Sergio Castellitto

Premio Giornate degli Autori – Giornate degli Autori: Vampire Humaniste Cherce Suicidant Consentant di Ariane Louis-Seize

Premio Robert Bresson 2023 – Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il Patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede: Mario Martone