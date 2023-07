Mostra del Cinema di Venezia 2023, tutti i film in concorso: i sei titoli che gareggiano per l’Italia Sono i sei film italiani in gara per il Leone d’oro annunciati oggi dal direttore artistico Alberto Barbera per Venezia 80 (30 agosto – 9 settembre): Comandante di Edoardo De Angelis, Io Capitano di Matteo Garrone, Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, Enea di Pietro Castellitto, Lubo di Giorgio Diritti e Adagio di Stefano Sollima.

La conferenza stampa di stamattina ha portato alla formulazione della lista di film e registi che parteciperanno alla Mostra del cinema di Venezia 2023, dal 30 agosto al 9 settembre. Sei in tutto i film che concorreranno per l'Italia, che schiererà come film di apertura Comandante con Francesco Favino per la regia di Edoardo De Angelis. "L'impatto dello sciopero degli attori e degli autori sul cartellone di Venezia 80 è molto modesto. L'unico film perso rispetto a quello che pensavamo è l'apertura con il bellissimo film di Luca Guadagnino, Challengers, rimandato ad aprile 2024. Tutti gli altri film americani sono confermati e per questo ringrazo i produttori e i registi che hanno deciso di confermare l'impegno", ha dichiarato Alberto Barbera, "Mancherà qualche star, ma gli indipendenti ci saranno. Ci auguriamo un tappeto rosso non così sguarnito".

I film italiani in concorso a Venezia 80

Sono i sei film italiani in gara per il Leone d'oro annunciati oggi dal direttore artistico Alberto Barbera con il presidente della Biennale Roberto Cicutto: Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino sarà il film di apertura, in prima mondiale in concorso a Venezia 80 (dal 30 agosto al 9 settembre). E poi Io Capitano di Matteo Garrone; Finalmente l'alba di Saverio Costanzo; Enea, opera seconda di Pietro Castellitto, anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli; Lubo di Giorgio Diritti; Adagio di Stefano Sollima ancora con Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e altri.

Io Capitano di Matteo Garrone

Due i film italiani in concorso nella sezione Orizzonti: il film di animazione Invelle, primo lungometraggio di Simone Massi, e Una sterminata domenica di Alain Parroni. A Orizzonti Extra anche, unico film italiano, l'opera prima dell'attrice Micaela Ramazzotti, dal titolo Felicità.

I film internazionali e gli attori più attesi a Venezia

Nella line up della Mostra del cinema di Venezia tra i titoli annunciati dal direttore artistico Alberto Barbera ci sono i nuovi film di Woody Allen Coup de Chance, di Roman Polanski The Palace e L'ordine del tempo di Liliana Cavani nella sezione Fuori Concorso. In gara per il Leone d'oro, tra i 23 titoli del concorso di cui 6 italiani, sono attesi Dogma di Luc Besson; Maestro, la seconda regia dell'attore Bradley Cooper che qui si dedica alla biografia del compositore Bernstein; Priscilla, il nuovo atteso film di Sofia Coppola sulla vera storia della moglie di Elvis Presley; The Killer, il nuovo thriller di David Fincher con Michael Fassbender; Poor Things di Yorgos Lantimos con Emma Stone, sorta di Frankenstein femminile spinta da insaziabile voracità sessuale; El Conde di Pablo Larrain con un Pinochet vampiro e Ferrari di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz.

Roberto Cicutto: "Titoli importanti malgrado scioperi e clima"

Il Lido quest'anno ha "garantito uno svolgimento ricchissimo con titoli importantissimi in tutto il mondo malgrado le turbolenze dovute allo sciopero e anche quelle meteorologiche che ogni tanto si abbattono su Venezia". Così il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto aprendo la conferenza della 80ma Mostra del Cinema di Venezia."Una Mostra che vogliamo proiettatissima nel futuro, non spaventata dai cambiamenti tecnologici, del linguaggio e da intrufolamenti di intelligenze diverse dalla nostra ma di cui si occupa, come ha sempre fatto", ha aggiunto. Il riferimento all'attualità è un tratto distintivo della manifestazione e lo sarà anche quest'anno, come sottolinea Cicutto: "Una mostra che sa sempre vivere all'interno degli eventi storici che la contraddistinguono. Se pensiamo solo agli ultimi quattro anni, il Covid, le emergenze drammatiche che si sono verificate con la guerra Russia Ucraina, le proteste e la repressione in Iran per i diritti umani, la libertà soprattutto delle donne ma anche gli artisti e i registi che hanno tentato di zittire, il ritorno dei talebani in Afghanistan. Solo negli ultimi 4 anni la Mostra ha sempre saputo mettere nel proprio bagaglio temi importanti che la Biennale non solo non ignora ma ha il dovere di documentare e approfondire e di aiutare quando può".

La lista completa dei film in concorso

Sono 23 i film in concorso, come lo scorso anno. Questi i titoli:

Comandante di Edoardo De Angelis;

Bastarden (The Promised Land) di Nikolaj Arcel;

Dogman di Luc Besson;

La Bête di Bertrand Bonello;

Hors-Saison di Stéphane Brizé;

Enea di Pietro Castellitto;

Maestro di Bradley Cooper;

Priscilla di Sofia Coppola;

Finalmente l’Alba di Saverio Costanzo;

Lubo di Giorgio Diritti;

Origin di Ava Duvernay;

The Killer di David Fincher;

Memory di Michelle Franco;

Io Capitano di Matteo Garrone;

Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist) di Ryūsuke Hamaguchi;

Zielona Granica (The Green Border) di Agniezska Holland;

Die Theorie Von Allem di Timm Kröger;

Poor Things di Yorgos Lanthimos;

El Conde di Pablo Larraín;

Ferrari di Michael Mann;

Adagio di Stefano Sollima;

Kobieta Z… (Woman Of) di Małgorzata Szumowska e Michał Englert;

Holly di Fien Troch.