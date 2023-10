“Viva la f***”, l’imbarazzante scritta sulla torta di Stefano De Martino (che se la ride) Una torta di compleanno che non collima esattamente con l’immagine del “rassicurante presentatore Rai” quella che ha ricevuto a sorpresa Stefano De Martino per festeggiare il suo 34esimo compleanno. La scritta imbarazzante ha scatenato l’ilarità del festeggiato e dei suoi ospiti.

A cura di Stefania Rocco

Una torta di compleanno che non collima esattamente con l’immagine del “rassicurante presentatore Rai” quella che Stefano De Martino ha ricevuto, a sorpresa, per festeggiare i suoi 34 anni. Il conduttore di Rai2 ha festeggiato in un noto ristorante di Milano insieme a un gruppo di amici, tra i quali compariva anche il collega Biagio Izzo. Accanto a Stefano c’era Martina Trivelli, la ragazza che sul conduttore sta frequentando alla luce del sole da quando è finito il suo matrimonio con Belén Rodriguez. A catturare l’attenzione generale, tuttavia, è stata la torta con la quale gli amici di Stefano hanno voluto fargli recapitare ius singolare messaggio.

La scritta sulla torta di Stefano De Martino

Stefano, festeggiato dai presenti, si è disposto dietro torta e candeline per le foto di rito. Poco dopo, al conduttore è stato presentato un altro dolce sul quale era stata apposta una targhetta vuota. Solo di fronte a lui, con della cioccolata, è stata scritta la frase di auguri scelta dagli amici. “Viva la f***”, è la frase comparsa sul dolce, accolta da Stefano con fragorose risate tra gli applausi dei presenti.

La festa di compleanno di Stefano De Martino

De Martino ha trascorso il giorno del suo 34esimo compleanno insieme al figlio Santiago, nato dal legame con la ex moglie Belén. Ha dedicato la serata invece, ai suoi amici più cari insieme ai quali ha cenato all’interno di un noto ristorante di Milano. Tra loro c’era Martina Trivelli, la giovane e bellissima donna con la quale fa coppia fissa da qualche tempo. Martina non è un volto noto dello spettacolo o sui social network. È originaria di Pescara ma vive a Milano, ha 26 anni e lavora per una nota azienda di cosmetici. In occasione della cena organizzata per il suo compleanno, Stefano ha voluto che fosse proprio Martina a sedere accanto a lui, a dimostrazione del fatto che la loro storia d’amore potrebbe già essere diventata importante.