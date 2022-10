Stefano De Martino con Luna Marì mentre Belen è al lavoro, diceva: “Per lei mi sento come uno zio” Stefano De Martino si sta occupando di Santiago e della piccola Luna Marì, con la quale spera di poter costruire un buon rapporto. Di lei disse: “È la sorella di mio figlio, mi sento un po’ come se fossi lo zio”.

A cura di Giulia Turco

Stefano De Martino si prende cura della piccola Luna Marì mentre Belen è via per lavoro. Le Instagram Stories della conduttrice raccontano che in questi giorni è partita per la Toscana dove si sta occupando di uno shooting per il lancio di un nuovo brand. Impegnatissima in tv, non rinuncia al suo slancio nell'imprenditoria. Con lei ci sono anche i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, che non hanno potuto quindi occuparsi della piccola Luna, figlia dell'attuale gieffino Antonino Spinalbese.

Il rapporto di Stefano con la figlia di Antonino Spinalbese

Ecco che allora entra in gioco De Martino, che in questi giorni sembra aver fatto base a Milano, dove sta trascorrendo qualche giorno insieme al figlio Santiago e la piccola Luna Marì. Lo testimoniano le foto pubblicate sui social di Belen, che condivide con i suoi follower gli screenshot delle videochiamate e le foto probabilmente inviate dallo stesso De Martino. Il conduttore sta dunque facendo a tempo pieno il papà, o papà acquisito insomma. D'altronde da parte sua ci sarebbero tutte le intenzioni di costruire un buon rapporto con la figlia di Antonino Spinalbese. Lo scorso giugno, intervistato da Maurizio Costanzo, disse: "Luna Marì è la sorella di mio figlio. Mi sento uno zio". Erano i primi mesi in cui lui e Belen stavano tentando di costruire un nuovo equilibrio familiare e pare che da allora abbiano fatto grossi passi in avanti.

(Instagram Stories di Belen)

La nuova vita di Stefano De Martino e Belen

In un’intervista rilasciata a Gente, Belen Rodriguez ha raccontato a che punto sono i progetti familiari tra lei e Stefano De Martino. La coppia ha deciso di scrivere un nuovo capitolo della loro vita, insieme: “Una casa con Stefano è il nostro nuovo inizio. La costruiremo su un terremo che lui ha acquistato vicino Napoli”. Insomma, ha tutto il sapore di una nuova favola piena d’amore: “Una casa nuova con un bel giardino. Ci darà una mano anche mio padre Gustavo. Così nostro figlio Santiago potrà avere la sua casa sull’albero, come ogni bambino”.