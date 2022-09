Belen Rodriguez in aeroporto per volare da Stefano de Martino con la figlia Luna Marì Belen Rodriguez è stata fotografata a Milano intenta a prendere l’aereo insieme a Luna Marì. Destinazione Napoli, per raggiungere Stefano de Martino e festeggiare il compleanno della showgirl.

A cura di Ilaria Costabile

Foto del settimanale Chi

Belen Rodriguez è pronta per raggiungere Stefano de Martino a Napoli, per festeggiare il suo compleanno. Valigia alla mano e la piccola Luna Marì nel carrozzino, così la showgirl argentina si prepara per trascorrere un weekend in dolce compagnia del suo "di nuovo" marito, dopo l'ennesimo riavvicinamento, infatti, sono più uniti che mai e non vedono l'ora di trascorrere altro tempo insieme.

Belen e Luna Marì pronte a partire

Dopo aver recuperato la bambina, che ha trascorso il weekend insieme al papà, Antonino Spinalbese, pronto per iniziare la nuova esperienza del Grande Fratello Vip, Belen dovrà occuparsi di sua figlia per tutto il tempo della permanenza dell'hairstylist nella casa più spiata d'Italia, dal momento che prima erano soliti trascorrere il tempo con la piccola in maniera perlopiù equivalente, di modo che la bambina non sentisse la mancanza dell'uno o dell'altro genitore. Ed è così che preparati i bagagli la showgirl e pronta per partire alla volta di Napoli, dove raggiungerà Stefano de Martino. Immortalata all'aeroporto di Linate, si è mostrata gentile con i fotografi del settimanale Chi, dove sono comparse le foto, ai quali ha sorriso, chiedendogli però di non seguirla in aeroporto. Alcuni si sono rifiutati e Belen si è vista costretta a chiedere aiuto alla polizia presente sul posto affinché non fosse ulteriormente infastidita.

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip

Antonino Spinalbese, entrato nella dimora di Cinecittà lo scorso 19 settembre, non ha menzionato Belen nemmeno nella clip di presentazione, pur essendo evidente il fatto che stesse parlando di lei, quando ha parlato di "incontro fatale", dal quale è nata poi la sua piccola Luna Marì. Il 27enne non ha però avuto il timore di dire che "lei non aveva niente a che fare con la mia vita e io con la sua", un modo per giustificare anche la fine di una storia che è durata poco più di un anno e mezzo.