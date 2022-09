Belen Rodriguez compie 38 anni, la romantica dedica di Stefano De Martino: “Vita” Oggi Belen Rodriguez compie 38 anni e il marito ritrovato Stefano De Martino le ha fatto gli auguri pubblicamente. “Auguri vita” la romantica dedica su Instagram a corredo di una foto di lei in un campo di girasoli.

A cura di Gaia Martino

Oggi 20 settembre Belen Rodriguez compie 38 anni. La modella argentina ha festeggiato il suo compleanno ieri sera tra pochi intimi: ha spento le candeline al ristorante con la secondogenita Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, tra le braccia, mentre dormiva. Qualcuno poi le accarezza il volto, seppur non si veda il volto potrebbe essere il marito "ritrovato" Stefano De Martino. I due dopo il matrimonio nel 2012 e la nascita di Santiago, dopo il divorzio e un nuovo tira e molla, pare abbiano trovato la serenità, sempre l'uno al fianco dell'altro. In occasione del compleanno della sua dolce metà, il conduttore ed ex ballerino ha aggiornato il suo profilo Instagram con una romantica dedica.

La dedica di Stefano De Martino

Nelle ultime ore Stefano De Martino ha fatto gli auguri pubblicamente alla sua dolce metà, la sua ritrovata compagna nonché madre di suo figlio Santiago. "Tanti auguri vita" ha scritto a corredo di uno scatto di Belen Rodriguez immersa in un campo di girasoli. Un gesto che ha scatenato tutti i loro fan, da sconosciuti ai famosi.

L'ex di Belen Antonino Spinalbese al GF Vip

Antonino Spinalbese intanto ha fatto ieri sera il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, quella del GF Vip. L'imprenditore ha deciso di mettersi in gioco e cominciare una nuova e inedita avventura. Nel presentarsi non ha menzionato la sua ex Belen Rodriguez, ma la loro storia d'amore, quella che lo ha reso famoso.

Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c'entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia. Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa.

Nessun augurio da parte sua, e alla richiesta di salutarla di Signorini, Antonino ha risposto: "Salutiamo mia figlia più che altro".