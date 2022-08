Fuga d’amore a Ponza per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia non si nasconde più Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una romantica vacanza sull’isola di Ponza. La showgirl e il conduttore sono apparsi affiatati e complici, e vivono ormai la loro relazione alla luce del sole.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

È una estate all'insegna della passione per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ormai da qualche mese, la showgirl argentina e il conduttore hanno confermato il ritorno di fiamma e stanno vivendo il loro amore alla luce del sole. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia, piena di passione e ormai affiatata come un tempo, durante una romantica vacanza a Ponza.

La romantica vacanza di Belen e Stefano a Ponza

Come si vede dagli scatti pubblicati dal settimanale di Alfonso Signorini, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non nascondo più la passione e hanno deciso di trascorrere qualche giorno all'insegna del relax a Ponza. Qui sono stati immortalati mentre prendono il sole, si tengono per mano, si baciano e si concedono qualche bagno nelle acque cristalline dell'isola. Tra loro la complicità e la sintonia sono tornate quelle di un tempo, forse mai andate via. Sono trascorsi diversi mesi da quando hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro amore, prima vissuto di nascosto e poi uscito piano piano allo scoperto, tra timidi indizi sui social e iniziali smentite. Ora una delle coppie più amate dal pubblico sembra decisamente intenzionata a fare sul serio e soprattutto a non nascondersi più.

(Foto dal settimanale Chi)

Quando Belen disse di volere il terzo figlio

Come ricorda il settimanale Chi, Belen Rodriguez lo scorso aprile aveva raccontato, ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, di volere un terzo figlio. E non è un caso che in quel periodo la sua storia con De Martino fosse già ricominciata. Forse i due sognano di allargare la famiglia, dopo il primogenito Santiago. Ma per il momento non c'è nulla di certo e si tratta solo di possibili previsioni. Non resta che aspettare qualche notizia in più da parte dei diretti interessati, se sarà davvero così.