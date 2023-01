Pamela Prati: “Marco Bellavia mi ha fatto la proposta, ma i matrimoni non mi portano fortuna” Pamela Prati ha ricevuto una proposta di matrimonio da Marco Bellavia. A rivelarlo la stessa showgirl durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dove è stata ospite insieme all’ex concorrente. “Tu sai che i matrimoni non mi portano fortuna”, ha detto scherzando al conduttore Alfonso Signorini, specificando di non aver ancora deciso cosa fare.

A cura di Elisabetta Murina

Aria di nozze al Grande Fratello Vip. Durante la puntata del 2 gennaio, Pamela Prati ha fatto una rivelazione inaspettata: ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Marco Bellavia. I due ex concorrenti di questa edizione, che hanno fatto discutere con il loro carattere e le loro storie personali, stanno pensando di fare seriamente e portare la loro conoscenza a un livello successivo.

La rivelazione di Pamela Prati al GF Vip

Sul finire dell'ultima puntata, Signorini si è avvicinato a Pamlea Prati in studio e le ha chiesto: "Ma è vero che c'è nell'aria profumo di nozze, proposte di fidanzamento ufficiali?". La showgirl ha risposto di averne ricevuta una da parte dell'ex coinquilino Bellavia, ma di non avere un bel rapporto con questo grande passo per via delle sue esperienze passate, soprattutto con Mark Caltagirone. "Ho avuto la proposta da Marco, però tu sai che i matrimoni non mi portano fortuna", ha raccontato scherzando con il conduttore. "Quindi è un due di picche?", ha continuato curioso Signorini. "Non è un due di picche, ci sto pensando", ha aggiunto l'ex concorrente. Nel discorso è poi intervenuto anche Marco Bellavia che, seduto sulla poltrona di fianco, ha scherzato: "É già pronta la lista nozze, è arrivato il frullatore".

Il rapporto tra Marco Bellavia e Pamela Prati

Fin dai suoi primi giorni di permanenza nella Casa più spiata d'Italia, Marco Bellavia non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Pamel Prati. Un interesse che è cresciuto con il tempo ed maturato quando entrambi i concorrenti hanno lasciato il reality. Appena eliminata e arrivata in studio, la showgirl è stata invitata a baciare sulle labbra l'ex coinquilino. Il primo passo di un rapporto che, tra scherzi e complicità, sembra trasformarsi giorno dopo giorno. Poi il compleanno della Vippona, durante il quale l'ex volto di Bim Bum Bam ha scritto un commento social, sinonimo della sua voglia di passare del tempo con lei.