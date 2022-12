La proposta di matrimonio di Francesco Bagnaia a Domizia Castagnini a Natale: “Che anno magico”

Il talento della Moto GP Francesco Bagnaia, alias Pecco, ha chiesto alla fidanzata Domizia Castagnini di sposarlo. Su Instagram la coppia, nella sera della Vigilia di Natale, ha regalato un romantico selfie ai loro fan: "Ha detto sì" ha scritto lui a corredo della fotografia che mostra in primo piano la mano con l'anello di diamanti.

Francesco Bagnaia ha chiesto la mano della fidanzata Domizia Castagnini. "Ieri, oggi domani, insieme. 24/12/2022, ha detto sì. Che anno magico" è la didascalia del post condiviso su Instagram nel quale entrambi sorridono con l'anello, al dito della fashion buyer, in primo piano. Un anno speciale per il pilota che dopo aver riportato in Italia il titolo di campione del mondo di Moto GP a distanza di 13 anni dall'ultimo trionfo di Valentino Rossi, ha deciso di sposare la compagna con la quale è fidanzato da sei anni.

Tra i commenti di auguri c'è anche quello di Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi, che ha scritto: "Congratulazioni meraviglie".

I due, entrambi originari di Chivasso, in provincia di Torino, si conoscono dai tempi dell'infanzia, ma solo sei anni fa si sono innamorati. La loro storia ha superato momenti difficili: Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini si ritrovarono anche a vivere distanti quando lei doveva completare gli studi. Nel 2019 sono andati a convivere, pochi mesi prima che scoppiasse la pandemia: il lockdown è servito loro per rafforzare ancora di più il loro amore. Fu lei a raccontare i retroscena della loro storia:

In realtà io lo metto sotto a casa, ma i primi due anni in MotoGP nel team Pramac non sono stati semplici. Era difficile trovare un modo per farlo distrarre o tirarlo su di morale, questo era il mio ruolo più importante. Nel nostro rapporto non c’è mai stato un particolare cambiamento, però quando il tuo compagno di realizza professionalmente, inizia ad essere una felicità per la coppia. Io ho sempre avuto una grande stima per lui: vederlo felice, vedere come realizza i suoi sogni, è una soddisfazione anche per me.