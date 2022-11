Chi è Domizia Castagnini, fashion buyer e fidanzata di Francesco Bagnaia Domizia Castagnini è la fidanzata del motociclista Francesco Bagnaia, detto Pecco. I due stanno insieme da sei anni, dal 2019 vivono insieme a Pesaro, dove lei porta avanti la sua attività da fashion buyer.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i più talentuosi atleti della MotoGP c'è Francesco Bagnaia, conosciuto anche come Pecco, considerato l'erede di Valentino Rossi e punta di diamante della Ducati, si è già fatto conoscere per la sua bravura trionfando come campione del mondo nella Moto2. Al suo fianco c'è da diverso tempo Domizia Castagnini, la donna con la quale convive a Pesaro, insieme al loro cane Turbo, e con la quale vive una bellissima storia d'amore da ben sei anni.

Chi è Domizia Castagnini, fidanzata di Pecco e Fashion Buyer

Domizia Castagnini, 29 anni, è una fashion buyer, ovvero colei che si occupa dell'acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come il suo Pecco, i due si conoscono dall'infanzia, ma solo sei anni fa hanno scoperto di provare qualcosa di più l'uno per l'altra. La loro storia è riuscita a superare anche i momenti più difficili, hanno vissuto anche separati per qualche tempo, dal momento che lei ha completato i suoi studi da Torino a Milano. Domizia è piuttosto seguita sui social, dove conta 29mila follower sul suo profilo Instagram.

La storia d'amore tra Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini: la convivenza e il successo

Insieme dal 2016, alla fine del 2019 hanno deciso di andare a convivere, quando lei si è stabilita a Pesaro, una volta trovato lavoro. Qualche mese dopo è scoppiata la pandemia, con il lockdown che li ha portati a viversi 24 ore sue 24, ma questo periodo è servito loro per rafforzarsi ancora di più. Hanno poi deciso di prendere un cagnolino, Turbo, di cui si prendono cura entrambi perché, come dichiarato dal motociclista da solo non ci sarebbe mai riuscito. Insieme sono riusciti a superare anche i momenti più duri, come ha raccontato Domizia:

