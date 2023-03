Nicole Murgia: “Mio fratello riconoscerà la figlia di Vittoria Deganello, sarà parte della famiglia” Nicole Murgia parla per la prima volta di Vittoria Deganello e della delicata situazione legata al fratello Alessandro Murgia, dal quale l’ex corteggiatrice aspetta una bambina.

A cura di Stefania Rocco

Nicole Murgia aveva accuratamente evitato di parlarne nella Casa del Grande Fratello Vip dov'è rimasta per qualche mese. Adesso che quell'esperienza si è conclusa e l'attrice romana è tornata alla sua vita, la giovane ha chiarito per la prima volta la sua posizione rispetto alla delicata vicenda legata alla gravidanza di Vittoria Deganello. Com'è noto, Vittoria aspetta una bambina da Alessandro Murgia, fratello di Nicole. Il calciatore, che per Vittoria aveva lasciato la moglie, madre dei suoi due figli, è tornato sui suoi passi dopo la notizia della gravidanza di Deganello. Quest'ultima ha chiarito di essere stata lasciata sola nonostante la gravidanza non fosse stata casuale. In più di un'occasione, ha attaccato Nicole, che a lungo è stata sua amica, ma non è mai entrata nel dettaglio della vicenda. A chiarire il suo punto di vista è stata proprio l'attrice nella sua prima intervista post GF Vip, rilasciata al programma radiofonico Turchesando. Intanto, la precisazione principale: "Mio fratello sta per diventare padre per la terza volta. Diciamo le cose come stanno. Il figlio è riconosciuto. Quindi tranquilli, non ci verrebbe mai in mente né a lui né a nessuno della nostra famiglia".

Nicole Murgia: "Ero amica di Vittoria Deganello, le ho voluto bene"

Nicole non ha parte attiva in questa storia ma chiarisce di essere stata a lungo legata a Vittoria, considerata a lungo un'amica: "Lo trovo un argomento molto delicato che è stato buttato in pasto ai media e ai social in maniera molto poco delicata. Fin quando si parla di tradimenti va bene, ma nel momento in cui ci sono dei figli, ci sono delle famiglie, bisogna secondo me prendere tutto in maniera delicata e con i guanti. Ero sua amica, assolutamente sì. Uno può avere anche un’idea diversa su come affrontare determinate cose, però io ho voluto veramente bene a quella ragazza. Lei lo sa. Io faccio molto fatica a parlarne. Ti assicuro che di dolore ne abbiamo sentito tanto anche noi. Ti posso dire questo".

Nicole Murgia: "Difenderei mio fratello fino alla morte"

"Io credo che i bambini non c’entrino niente in queste cose, la bambina farà parte della famiglia per tutti. È la figlia di mio fratello. Lei non mi ha scritto, non ci siamo parlate dopo che sono uscita. Ci siamo sentite un po’ di tempo fa. Quando ci sono delle incomprensioni, quando c’è un po’ di rabbia si fa fatica anche a parlare", ha proseguito Nicole, per poi concludere di essere sempre rimasta dalla parte del fratello: "Io penso che in primis debbano chiarirsi loro due e risolvere le cose loro due, poi lui è mio fratello. Io lo difenderei fino alla morte di fronte a qualsiasi cosa".