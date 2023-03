Nicole Murgia: “Ho scritto a Edoardo Donnamaria ma non ha risposto, teme che Antonella si arrabbi?” Potrebbe essersi complicato il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Lo rivela la ex concorrente che confessa di avere provato a cercare l’amico senza ottenere risposta.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il rapporto tra Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria potrebbe stare subendo i primi contraccolpi legati a quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip relativamente al cosiddetto "van gate". L'attrice, in un'intervista rilasciata al programma radiofonico Turchesando, ha rivelato di avere provato senza successo a mettersi in contatto con Edoardo subito dopo la sua squalifica. Sibillina, ha aggiunto di temere che questo improvviso e inaspettato silenzio sia legato alla paura di una reazione da parte di Antonella Fiordelisi, fidanzata di Donnamaria.

Nicole Murgia: "Ingiusta la squalifica di Edoardo Donnamaria"

Nicole ha svelato di avere provato a cercare Edoardo senza successo: "Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente. Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?".

Nicole Murgia: "Tra Edoardo e Antonella un amore strano"

Nicole ha quindi spiegato di non sentire alcuna attrazione nei confronti di Donnamaria: "Eravamo tipo fratelli nella Casa, avevamo un rapporto molto bello, quasi familiare. Quelle scene avrebbero infastidito chiunque? Se sotto i tuoi occhi no. Se le facciamo di nascosto e le vedi un una clip sì. Ma se le faccio davanti a te e le hai sempre viste… A me viene da ridere quando leggo certi messaggi ‘ti sei messa in mezzo a una coppia'. Io non mi sono messa in mezzo a nessuna coppia. Io ed Edoardo dentro la Casa eravamo amici. I discorsi che facevamo erano su Antonella, erano sulla coppia. Lui è innamoratissimo. È cotto". Infine, ha rivelato di ritenere il loro amore poco equilibrato: