Edoardo Donnamaria spiega perché non ha risposto al messaggio di Nicole Murgia Edoardo Donnamaria ha svelato perché non ha mai risposto al messaggio ricevuto da Nicole Murgia, dopo la sua squalifica al Grande Fratello Vip. Il motivo è legato ad Antonella Fiordelisi ma non solo.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Edoardo Donnamaria ha rilasciato un'intervista a CasaChi, nel corso della quale ha replicato a Nicole Murgia. La concorrente, che al Grande Fratello Vip aveva un bel rapporto con lui, ha sostenuto di avergli scritto ma di non avere mai ricevuto risposta. Edoardo ha fatto chiarezza su questo punto e ha spiegato il motivo per cui non si è fatto sentire.

Perché Edoardo Donnamaria non ha risposto al messaggio di Nicole Murgia

Edoardo Donnamaria, nel corso dell'intervista, ha confermato di non avere risposto al messaggio di Nicole Murgia: "No, assolutamente no". Quindi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a prendere le distanze. Innanzitutto, ha voluto mantenere una promessa fatta ad Antonella Fiordelisi, che dopo avere assistito a un'eccessiva complicità tra lui e Nicole, pare gli abbia chiesto di non incontrarla:

Non l'ho sentita ma per un motivo molto semplice. Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti che sono successi con la Murgia, e l'abbiamo anche visto. Mi ha chiesto di prometterle di non vederla e di non sentirla quando uscivo. Ho semplicemente mantenuto una promessa.

Poi, ha continuato spiegando che quello non è l'unico motivo per cui non ha ritenuto opportuno fare una chiacchierata con Nicole Murgia: "Ho visto anche altre cose che non mi sono piaciute da parte della Murgia fuori dalla casa, sui social, ecc. Ma questo è un altro discorso. Non su me e lei direttamente, ha seguito persone che…un discorso che non vorrei affrontare adesso".

Cosa ha detto Nicole Murgia su Edoardo Donnamaria

Nel corso del programma radiofonico Turchesando, Nicole Murgia ha svelato di avere mandato un messaggio a Edoardo Donnamaria senza ricevere risposta: "Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente. Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?".