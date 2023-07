Mara Venier vola a Santo Domingo da Nicola Carraro, che aspetta la famiglia nella villa di lusso Mara Venier alla presentazione dei palinsesti Rai prima di volare ai Caraibi, dove ad attenderla c’è il marito Nicola Carraro, proprietario della loro villa da sogno a Santo Domingo. “Arriviamo presto”, promette la conduttrice, che porterà con sé anche il nipotino Claudio.

A cura di Giulia Turco

Mara Venier ama trascorrere le vacanze estive lontano dal caos della Capitale, decisamente molto lontano. La conduttrice ha infatti insieme a Nicola Carraro una villa da sogno a Santo Domingo, nella Repubblica Domenicana, che raggiunge al termine di ogni stagione televisiva insieme alla sua famiglia.

Mara Venier alla presentazione dei palinsesti Rai prima di volare ai Caraibi

Non poteva certo mancare la padrona di casa della domenica di Rai 1 alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione, che l’hanno confermata alla guida di un altro anno di Domenica In. Sono gli ultimi giorni nella Capitale per zia Mara, che presto farà le valigie per volare a Santo Domingo e raggiungere il marito Nicola Carraro. L’imprenditore infatti è già in vacanza e dalla loro lussuosa villa con piscina manda un video saluto al nipotino Claudio, figlio di Paolo Capponi, secondogenito di Mara Venier, e la compagna Valentina. “Ciao Iaio, qui c’è la piscina, la casa, camera tua”, dice nonno Nick, come ama farsi chiamare dal bimbo, 5 anni. “Nonno meraviglioso”, scrive Mara Venier che condivide il tenero video. “Arriviamo presto!”.

La villa di Nicola Carraro e Mara Venier a Santo Domingo

Non è la prima volta che la conduttrice mostra le immagini della lussuosa residenza caraibica, una villa da sogno con giardino e piscina che si trova a Playa minitas Casa de Campo, una delle zone più rinomate di Santo Domingo, e che sarebbe di proprietà del marito Nicola Carraro. Il valore dell’immobile, che cinta quattro camere da letto, dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 milioni di euro. Arredata in pieno stile caraibico, presenta interni minimal e chic, con un soggiorno ampio con vetrata scorrevole che dà sul giardino. È la zona che la coppia ama di più, dove trascorre la maggior parte del tempo in relax, tra una pausa e l'altra dal mare.