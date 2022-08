Quanto costa la villa di Mara Venier a Santo Domingo Mara Venier è a Santo Domingo con il marito Nicola Carraro in una villa di lusso con piscina. Scopriamo quanto costa la casa per le vacanze.

A cura di Clara Salzano

La casa di Mara Venier a Santo Domingo

Mara Venier è in vacanza a Santo Domingo. Ha raggiunto da una settimana il marito Nicola Carraro con il nipote in una villa di lusso vista mare con piscina. Scopriamo quanto vale una casa come quella di Mara Venier a Santo Domingo.

Mara Venier in piscina a Santo Domingo

Mara Venier e il marito Nicola Carraro stanno trascorrendo l'estate a Santo Domingo. L'ex produttore si è trasferito già da qualche mese in una casa in tipico stile caraibico e la nota conduttrice tv l'ha raggiunto la scorsa settimana insieme al nipote per trascorrere assieme le. vacanze. La villa di Mara Venier a Santo Domingo si trova a Playa minitas Casa de Campo, una delle zone più rinomate della città.

Mara Venier a Playa minitas Casa de Campo

Non si hanno notizie se la villa delle vacanze di Mara Venier a Santo Domingo sia una casa di proprietà o in affitto per l'estate. Dalle nostre ricerche abbiamo scoperto che Casa de Campo Resort & Villas a Playa minitas è stato il primo resort della Repubblica Dominicana e offre sia camere che ville in affitto.

Casa de Campo è il primo resort della Repubblica Dominicana

Casa de Campo Resort & Villas si trova a La Romana e offre diversi campi da golf, ottimi ristoranti, un porto turistico, un centro ippico con polo, campo da tiro, negozi e spiagge private. Affittare una villa con quattro camere da letto in questo storico resort ha un costo di circa 3.500 euro a notte in questo periodo. Nel prezzo della casa sono compresi servizi esclusivi come servizio giornaliero di pulizia e maggiordomo e due golf cart personali da quattro passeggeri.

Nicola Carraro nella casa di Santo Domingo

Tuttavia dai post pubblicati sui social da Nicola Carraro si potrebbe dedurre che la villa a Playa minitas Casa de Campo sia di proprietà dell'ex produttore cinematografico, che è qui già da qualche mese. Una casa come quella mostrata nei post condivisi anche da Mara Venier in questa zona di Santo Domingo, su due livelli e con quattro camere da letto, può costare intorno ai 3,5 milioni di euro.